Frasers Centrepoint Trust est un fonds d'investissement immobilier de détail parrainé par un promoteur. Son activité principale consiste à investir dans des biens immobiliers productifs de revenus utilisés principalement pour la vente au détail, à Singapour et à l'étranger, avec pour objectif principal de verser des distributions régulières et stables aux détenteurs de parts et de réaliser une croissance du capital à long terme. Son portefeuille immobilier comprend neuf centres commerciaux et un immeuble de bureaux situés dans la banlieue de Singapour, à proximité des habitations et à quelques minutes des transports. Le portefeuille commercial a une superficie locative nette d'environ 2,3 millions de pieds carrés, avec plus de 1 400 baux, et met l'accent sur les dépenses de première nécessité, la nourriture et les boissons, ainsi que les services essentiels. Son portefeuille comprend Causeway Point, Northpoint City North Wing, Changi City Point, Waterway Point, Tiong Bahru Plaza, White Sands, Hougang Mall, Century Square et Tampines 1 and Central Plaza. Frasers Centrepoint Asset Management Ltd. est le gestionnaire de la société.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial