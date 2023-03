Après Intersport, le britannique Frasers défend son projet pour Go Sport

Paris (awp/afp) - Le groupe britannique Frasers, propriétaire de Sports Direct et qui veut s'étendre en Europe, a défendu vendredi auprès de l'AFP son offre de reprise d'une majorité des magasins du groupe Go Sport, qui serait un "accélérateur" pour son expansion et sera examinée mi-avril par la justice.

"Notre activité est très solide au Royaume-Uni et en Irlande, deux marchés matures et nous pensons qu'il est temps de nous déployer en Europe de manière plus importante", a expliqué vendredi à l'AFP Ger Wright, directrice opérationnelle du groupe Frasers en charge du sport et de l'expansion en Europe.

Frasers, qui exploite les enseignes Sports Direct, House of Fraser (grands magasins) ou Agent provocateur (lingerie), a été créé en 1982.

Le groupe a réalisé lors de son dernier exercice annuel, clos le 24 avril 2022, 4,8 milliards de livres sterling de chiffre d'affaires (environ 5,8 milliards d'euros au taux de change de l'époque), dont 2,6 milliards uniquement avec son activité de distribution d'articles de sports au Royaume-Uni.

L'enseigne, qui revendique 30.000 salariés, compte pour le moment 7 magasins en France. "Lorsque nous avons étudié l'opportunité d'acquérir Go Sport, nous avons pensé qu'il y avait des synergies parfaites et que cela pourrait permettre d'accélérer notre stratégie", a expliqué Ger Wright.

Go Sport, enseigne de la galaxie de l'homme d'affaires Michel Ohayon en pleine déconfiture financière, a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble en début d'année.

Dans ce cadre, un appel aux candidats à la reprise de cette entreprise basée à Sassenage, en Isère, avait été lancé et les deux principales offres ont émané d'une part d'un concurrent de Go Sport en France, Intersport, et d'autre part de Frasers.

Intersport France a dit à l'AFP vouloir reprendre, via certains de ses adhérents indépendants, "un périmètre de magasins très important, supérieur aux deux tiers".

De son côté, Frasers dit vouloir reprendre 74 des 81 magasins détenus en propre par Go Sport, 1.504 salariés au niveau des points de vente, et 177 salariés au siège, situé à Grenoble.

Hermione People & Brands, qui est l'entité regroupant les différentes enseignes de distribution que Michel Ohayon a rachetées (Gap, La Grande Récré, certains magasins Galeries Lafayette en région...), entend de son côté présenter un "plan de continuation de l'activité" que le tribunal de commerce de Grenoble examinera le 18 avril, avant de se pencher sur les différentes offres de reprise. Jusqu'à cette date, les candidats à la reprise peuvent améliorer leurs offres.

afp/rp