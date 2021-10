BeIN Sports, filiale du Qatar, demande à l'Arabie saoudite de lever l'interdiction, ce qui lève l'obstacle du rachat de Newcastle.

Le radiodiffuseur beIN Sports, basé au Qatar, a déclaré mercredi que l'Arabie saoudite allait bientôt lever l'interdiction qui pèse sur lui, levant ainsi un obstacle majeur à l'origine de l'effondrement du rachat du club de football de Premier League Newcastle United par le fonds souverain du royaume (PIF).

beIN détient les droits de diffusion de la Premier League dans tout le Moyen-Orient, mais l'Autorité générale de la concurrence (GAC) d'Arabie saoudite a suspendu ses chaînes en 2017 et "annulé de manière permanente" la licence du diffuseur l'année dernière, au milieu d'un différend amer entre Riyad et Doha, qui a été résolu en janvier.

La réponse de l'Arabie saoudite aux cas de diffusion non autorisée de matchs de Premier League dans le pays était une question clé soulevée par les détracteurs d'une offre de 305 millions de livres proposée par le FIP, PCP Capital Partners et Reuben Brothers pour racheter Newcastle United à l'homme d'affaires britannique Mike Ashley en avril 2020.

"Nous avons été informés que l'interdiction illégale de beIN SPORTS par l'Arabie saoudite, qui dure depuis 4 ans et demi, sera bientôt levée", a déclaré par courriel beIN Media Group.

beIN, qui considère l'Arabie saoudite comme son plus grand marché dans la région, a déclaré mercredi que l'interdiction du royaume était la seule objection de la chaîne de télévision au rachat de Newcastle.

La proposition de rachat a échoué l'année derniÃ?re, le consortium ayant déclaré que le Â" processus prolongé Â" et l'" incertitude mondiale Â" avaient rendu l'investissement potentiel non viable commercialement.

Les cafés et les restaurants de la capitale saoudienne, Riyad, ont déjà commencé à utiliser des antennes paraboliques pour diffuser des matchs sur les chaînes de beIN Sports depuis la fin du conflit diplomatique.

 " Nous avons également été approchés par l'Arabie saoudite pour qu'ils rÃ?glent nos affaires juridiques, y compris l'arbitrage sur les investissements d'un milliard de dollars Â", ajoute le communiqué de beIN.

Une action en justice, intentée par beIN en vertu des règles d'arbitrage international et réclamant plus d'un milliard de dollars de dommages et intérêts contre l'Arabie saoudite, est toujours en cours. L'arbitrage se tiendra à Londres.

Le propriétaire de Newcastle a entamé une procédure judiciaire contre la Premier League plus tôt cette année au sujet de la tentative de rachat avortée, qui a été ajournée jusqu'au début de 2022.