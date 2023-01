Clarkson prévoit une année complète supérieure aux attentes

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres devaient ouvrir en hausse vendredi avant les données clés sur les emplois non agricoles aux Etats-Unis et l'indice PMI des services du pays.

Les investisseurs espèrent que ces données, qui proposeront un aperçu de la santé de l'économie américaine, pourront donner des indications supplémentaires sur les futures actions de la Réserve fédérale américaine.

Jeudi, l'emploi privé américain a augmenté bien au-delà du consensus du marché, ajoutant 235 000 emplois en décembre, selon les chiffres de l'entreprise ADP.

Michael Hewson de CMC Markets a déclaré que la "résilience" de ces chiffres a soutenu l'idée que la Fed augmentera probablement les taux de 50 points de base supplémentaires au début du mois de février.

Une autre impression forte vendredi pourrait proposer une base supplémentaire pour cette attente.

Pendant ce temps, au Japon, le secteur des services a terminé l'année avec une nouvelle expansion de la production et des carnets de commande. Les analystes de S&P Global ont attribué cette hausse à une augmentation du tourisme et à une amélioration soutenue des conditions Covid-19.

Dans le secteur des entreprises britanniques, le fournisseur de services de transport maritime Clarkson a déclaré qu'il s'attendait à une performance annuelle supérieure aux attentes et la major pétrolière Shell a noté l'impact de l'augmentation de la fiscalité.

Voici ce que vous devez savoir avant l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : appelé en hausse de 23,75 points, soit 0,3%, à 7 657,20

----------

Hang Seng : baisse de 0,2% à 21.016,82

Nikkei 225 : a clôturé en hausse de 0,6 % à 25 973,85

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,7% à 7 109,60

----------

DJIA : clôture en baisse de 339,69 points, 1,0%, à 32 930,08.

S&P 500 : clôture en baisse de 44.87 points, 1.2%, à 3,808.10

Nasdaq Composite : a clôturé en baisse de 153.52 points, 1.5%, à 10,305.24

----------

EUR : baisse à USD1.0518 (USD1.0525)

GBP : hausse à USD1.1904 (USD1.1890)

USD : plus haut à JPY134.16 (JPY133.89)

Or : hausse à 1.837,60 USD l'once (1.828,35 USD)

(Brent) : en hausse à 78,81 USD le baril (78,48 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de vendredi restent à venir :

11:00 CET Estimation rapide de l'inflation dans l'UE

11:00 CET Commerce de détail de l'UE

11:00 CET Indicateur du climat économique de l'UE

11:00 GMT Ventes au détail Irlande

09:30 GMT Royaume-Uni S&P Global construction PMI

08:30 EST Rapport sur l'emploi US

10:00 EST US ISM services PMI

----------

Selon les données de Halifax, le prix moyen des maisons au Royaume-Uni a baissé en décembre par rapport au mois précédent, mais à un rythme plus modéré que précédemment. Le prix moyen des maisons au Royaume-Uni était de 281 272 GBP en décembre, soit une baisse de 1,5 % par rapport au mois précédent. En novembre, les prix des maisons ont baissé de 2,4 % pour atteindre 285,425 GBP. Par rapport à l'année précédente, les prix des maisons ont augmenté de 2,0 %. Halifax a déclaré que le coût de la maison moyenne reste toutefois supérieur à ce qu'il était au début de 2022, et plus de 11 % supérieur aux prix des maisons au début de 2021. "À l'aube de 2023, le marché immobilier continuera à subir l'impact de l'environnement économique général et, comme les acheteurs et les vendeurs restent prudents, nous nous attendons à une réduction de l'offre et de la demande dans l'ensemble, les prix des maisons devant baisser d'environ 8,0 % au cours de l'année", a commenté Halifax.

----------

La hausse des coûts d'emprunt entraîne une diminution des ventes de maisons aux États-Unis, mais les prix restent élevés, vestige du marché torride du pic pandémique. En novembre, les ventes de logements existants ont diminué de plus d'un tiers par rapport au niveau de janvier 2022, selon la National Association of Realtors. Cela s'est produit peu de temps après que le taux d'emprunt pour une hypothèque fixe de 30 ans - le produit de prêt de référence dans l'immobilier américain - ait atteint 7,16 % fin octobre, le niveau le plus élevé en 21 ans. Les taux d'intérêt ont légèrement reculé depuis lors, mais se situent bien au-dessus de leurs niveaux de la majeure partie de la dernière décennie et demie, ce qui reflète le pivot de la politique monétaire de la Réserve fédérale pour contrer l'inflation.

----------

CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

----------

Credit Suisse réduit Next à 'underperform' ('neutre') - objectif de 6 100 pence.

----------

Exane BNP fait passer Experian à 'surperformer' - objectif de cours 3.200 pence

----------

Morgan Stanley réduit Diageo à 'equal-weight' ('surpondération') - objectif de cours de 3 900 pence.

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

La grande société pétrolière Shell a noté l'impact sur ses bénéfices du quatrième trimestre des taxes supplémentaires récemment annoncées dans l'UE et l'impact sur les impôts différés de l'augmentation du prélèvement sur les bénéfices énergétiques au Royaume-Uni. Elle a déclaré s'attendre à ce que l'impact total soit d'environ 2 milliards USD. Ces impacts n'auront toutefois pas d'incidence sur son bénéfice ajusté pour le trimestre et auront un impact "limité" sur la trésorerie au cours de la période, étant donné le calendrier prévu des paiements, a expliqué la société.

----------

Le propriétaire de Sports Director, Frasers, a déclaré que sa participation actuelle dans la maison de mode de luxe Hugo Boss est maintenant de 3,9%, couverte par la vente d'options d'achat. L'entreprise détient également 25% de Hugo Boss via la vente de 17,6 millions d'options de vente. Après avoir pris en compte la prime qu'elle recevra en vertu des options de vente et d'achat, l'exposition maximale de Frasers en rapport avec Hugo Boss est d'environ 660 millions d'euros.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Le fournisseur de services d'expédition Clarkson a fait état d'une forte activité commerciale tout au long de son dernier trimestre, en particulier de la part de sa division Broking. En conséquence, il s'attend maintenant à ce que ses résultats pour 2022 soient supérieurs aux attentes du marché, avec un bénéfice sous-jacent avant impôts prévu à pas moins de 98 millions de GBP.

----------

Le producteur de composants Essentra a déclaré qu'il s'attendait à une performance "robuste" en 2022, avec une croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Il a dit s'attendre à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté pour l'année reste conforme aux attentes de l'entreprise. Essentra a noté que son activité a connu une période de croissance économique plus lente en 2022 en raison du durcissement des vents contraires du marché. Associé à une forte comparaison pour son dernier trimestre, il a déclaré que les ventes ajustées aux jours ouvrables LFL ont par conséquent diminué de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Pour l'avenir, Essentra a déclaré qu'elle se concentrait sur le maintien des marges bénéficiaires.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Le ministre irlandais des Finances, Michael McGrath, a annoncé une nouvelle prolongation du plan d'échange d'actions d'AIB dans une troisième phase. À ce jour, le plan d'échange a réussi à réduire l'investissement de l'État irlandais dans la société et à améliorer la liquidité de ses actions. Les produits générés par la deuxième phase du plan d'échange se sont élevés à 121,5 millions d'euros, avec un prix moyen par action de 2,85 euros. La participation actuelle de l'État irlandais dans la banque est désormais de 57 %, contre 71 % au début de 2022. La prolongation prendra fin au plus tard le 23 juillet, à moins d'une nouvelle prolongation par le ministre.

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.