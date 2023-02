Frasers acquiert cinq marques de mode de JD Sports, interrompt une transaction

(Alliance News) - Frasers Group PLC et JD Sports Fashion PLC ont annoncé mercredi que Frasers a achevé l'acquisition de cinq marques de mode haut de gamme auprès de JD Sports, tandis qu'il n'achètera plus la marque Rascal Clothing.

Frasers est le propriétaire, basé à Shirebrook, en Angleterre, des chaînes de magasins Sports Direct, Frasers et Flannels, tandis que JD Sports est un détaillant de vêtements de sport basé à Lancashire, en Angleterre.

Les cinq marques de mode sont Cricket, Tessuti, Scotts. Giulio et Choice, tandis que l'acquisition de la marque Rascal Clothing ne se fera plus.

JD Sports a déclaré que cela était dû au fait qu'un de ses fondateurs a exercé un droit de préemption convenu dans le cadre de l'acquisition de Rascal par JD Sports en février 2019. Le désinvestissement de Rascal a été finalisé lundi.

Frasers et JD Sports ont tous deux déclaré qu'une autre annonce sera faite sur la conclusion de l'acquisition pour Topgrade Sportswear, qui comprend Get The Label, en "temps voulu".

Les conditions des cinq acquisitions achevées sont restées telles qu'elles ont été définies le 16 décembre, lorsque les deux sociétés ont convenu d'un accord de 47,5 millions de GBP pour l'acquisition par Frasers de 15 marques de JD Sports.

Les actions de Frasers étaient en hausse de 2,2% à 802,50 pence chacune à Londres mercredi matin, tandis que les actions de JD Sports étaient en hausse de 2,4% à 183,75 pence chacune.

