Frasers Group PLC - propriétaire des chaînes de magasins House of Fraser, Sports Direct et Flannels, basé à Shirebrook, en Angleterre - engage Helen Wright, directrice générale de la marque de chaussures de luxe Sergio Rossi Spa, en tant qu'administratrice non exécutive, à compter de lundi. Mme Wright, qui a précédemment travaillé chez Ralph Lauren, a rejoint Sergio Rossi, dont le siège est à Milan, en tant que PDG en novembre. Frasers a également l'intention d'intégrer Jon Thompson, l'ancien directeur général du Financial Reporting Council britannique, au conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif plus tard dans l'année, "lorsque ses engagements actuels le permettront".

David Al-Mudallal, directeur de l'exploitation de Frasers, et Ger Wright, directeur général de Sports, rejoignent immédiatement le conseil d'administration en tant que directeurs exécutifs.

"Beaucoup de choses ont changé chez Frasers ces dernières années et aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape importante dans notre transformation en accueillant de nouvelles personnes de haut niveau au sein du conseil d'administration", a déclaré David Daly, président du conseil d'administration.

Cours actuel de l'action : 834,00 pence

Variation sur 12 mois : hausse de 3,8

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

