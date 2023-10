Frasers Group PLC - propriétaire des chaînes de magasins House of Fraser, Sports Direct et Flannels, basé à Shirebrook, en Angleterre - vend la propriété intellectuelle de Missguided Ltd à Shein Group UK Ltd, un détaillant en ligne spécialisé dans la mode et le style de vie. Shein acquerra la propriété intellectuelle et les marques déposées de Missguided, sans que Frasers ne précise à quel prix. Frasers conserve toutefois les biens immobiliers et les employés de Missguided, qui sont désormais intégrés dans sa division "mode".

Michael Murray, président-directeur général, déclare : "Avec I Saw it First et Missy Empire, nous avons désormais un pied dans la mode féminine numérique. Conserver les équipes de mode de Frasers tout en rationalisant notre portefeuille dans ce domaine pour nous concentrer sur un plus petit nombre de marques est tout à fait logique dans le climat actuel. Nous sommes également ravis des discussions en cours sur la poursuite de la collaboration entre Frasers Group et Shein."

Cours actuel de l'action : 806,50 pence, en hausse de 1,5 % à Londres lundi matin.

Evolution sur 12 mois : +25%.

