Frasers Group Plc est le n° 1 britannique de la distribution d'articles de sport. Le groupe propose des vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants (vestes, pantalons, polaires, gilets, shorts, sous-vêtements, maillots, etc.), des chaussures, des accessoires (casquettes, lunettes, ceintures, gants, sacs à dos, sacs de couchage, lanternes, etc.), et des équipements (battes de baseball, ballons, raquettes, clubs de golf, etc.). Au 24/04/2023, le groupe exploite un réseau de 1 630 points de vente dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (77,4%), Europe (18,4%), Etats-Unis (2,5%), Asie (1,4%) et Océanie (0,3%).

Secteur Détaillants autres spécialités