Frasers, le groupe de Mike Ashley, va licencier jusqu'à 200 personnes pour rationaliser ses activités

"Nous sommes en train de revoir la structure de nos équipes afin d'identifier les gains d'efficacité et de rationaliser les processus, et nous avons entamé une période de consultation avec les collègues concernés par ces changements", a déclaré dans un courriel un porte-parole de l'entreprise, qui s'appelait auparavant Sports Direct.

Les suppressions d'emplois ont été rapportées pour la première fois par le Sun la semaine dernière.

Ashley - qui a été propriétaire du club de football Newcastle United - n'est plus à la tête de Frasers, mais détient une participation d'environ 70 % dans la société, qui possède des marques telles que House of Fraser, Flannels, USC et Jack Wills.