(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en hausse ce jeudi, avant une lecture clé de l'inflation aux Etats-Unis.

Les données de jeudi devraient montrer que le taux d'inflation annuel américain a baissé à 3,1 % en juin, contre 3,3 % en mai. Un chiffre plus élevé que prévu pourrait soutenir l'argument en faveur de taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps, tandis qu'un chiffre en ligne ou plus bas pourrait renforcer les attentes d'une réduction des taux d'intérêt en septembre.

Dans les premières nouvelles économiques, l'économie britannique a renoué avec la croissance en mai.

Par ailleurs, l'Ofwat a annoncé que les factures d'eau devraient augmenter de 19 GBP par an en Angleterre et au Pays de Galles en vertu de propositions préliminaires.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché de Londres :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 0,2% à 8 207,10

----------

Hang Seng : en hausse de 1,9 % à 17 802,18

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,9 % à 42 224,02

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,9% à 7 889,60

----------

DJIA : clôture en hausse de 429,39 points, 1,1%, à 39 721,36

S&P 500 : clôture en hausse de 1,0% à 5 633,91

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,2% à 18 647,45

----------

EUR : en hausse à 1,0836 USD (1,0827 USD)

GBP : en hausse à 1,2858 USD (1,2846 USD)

USD : baisse à 161,70 JPY (161,74 JPY)

OR : en hausse à 2 382,10 USD l'once (2 379,50 USD)

PÉTROLE (Brent) : en hausse à 85,75 USD le baril (85,40 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ECONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

11:00 IST Irlande IPC

08:30 EDT US CPI

08:30 EDT US initial jobless claims (en anglais)

10:30 EDT US EIA stocks de gaz naturel

14:00 EDT Déclaration budgétaire mensuelle des États-Unis

----------

L'économie britannique a renoué avec la croissance en mai, selon les données de l'Office for National Statistics mercredi. Le produit intérieur brut britannique a augmenté de 0,4 % en mai par rapport à avril, après avoir été stable par rapport au mois précédent. Ce chiffre est plus élevé que prévu, FXStreet tablant sur une augmentation de 0,2 %. L'ONS a également déclaré que la production industrielle a augmenté de 0,2 % en mai, en ligne avec le consensus de FXStreet. En avril, la production industrielle a baissé de 0,9% par rapport à mars. Sur une base annuelle, la production industrielle a augmenté de 0,4% en mai, après avoir perdu 0,7% en avril. FXStreet s'attendait à une hausse de 0,6%. Toujours jeudi, les données de l'ONS ont montré que le déficit commercial du Royaume-Uni s'est réduit à 4,89 milliards de livres sterling contre 6,75 milliards de livres sterling.

----------

L'organisme britannique de surveillance de l'eau Ofwat a déclaré que les factures d'eau moyennes en Angleterre et au Pays de Galles devraient augmenter de 94 GBP au cours des cinq prochaines années. Cela signifie que les prix augmenteront d'environ 19 GBP par an. David Black, directeur général de l'Ofwat, a déclaré : "Les clients veulent un changement radical dans le secteur de l'eau : "Les clients veulent voir un changement radical dans la manière dont les compagnies des eaux prennent soin de l'environnement. Nos projets de décision sur les plans d'entreprise approuvent un triplement des investissements afin d'améliorer durablement le service à la clientèle et l'environnement à un prix équitable pour les clients".

----------

L'inflation des prix à la consommation en Allemagne a été conforme aux prévisions en juin, selon les données publiées par l'Office fédéral de la statistique jeudi. L'inflation annuelle des prix à la consommation s'est établie à 2,2 % en juin, soit un ralentissement par rapport aux 2,4 % enregistrés en mai. L'IPC mensuel de l'Allemagne était de 0,1% en juin, inchangé par rapport à mai. L'IPC harmonisé annuel de l'Allemagne, qui permet une comparaison à l'échelle de l'UE, a ralenti à 2,5% en juin, contre 2,8% en mai. L'IPC harmonisé mensuel est resté inchangé à 0,2% en juin. Tous les chiffres de juin sont conformes aux attentes, a déclaré l'office statistique.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

RBC réduit Anglo American à 'sector perform' (outperform) - objectif de cours 2.600 (3.100) pence

----------

Berenberg démarre Idox avec 'buy' - objectif de prix 81 pence

----------

SOCIÉTÉS - FTSE 100

----------

DCC a informé ses actionnaires de son "premier trimestre de l'année, moins important du point de vue saisonnier", qui s'est terminé le 30 juin. Le bénéfice d'exploitation de la période a été, comme prévu, légèrement supérieur à celui de l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, DCC a déclaré qu'elle s'attend à ce que l'exercice 2025 soit marqué par une forte croissance du bénéfice d'exploitation et une activité de développement continue. Dans une annonce séparée, DCC Energy a déclaré qu'elle avait conclu la vente d'une participation majoritaire dans ses activités de gaz liquide à Hong Kong et Macao à CITADEL Pacific Ltd. La transaction valorise les activités de DCC à une valeur d'entreprise initiale de 150 millions USD. DCC a reçu 105 millions d'USD pour cette activité. Cette cession permet à DCC Energy de se recentrer stratégiquement et géographiquement, dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie "Cleaner Energy in Your Power"", a expliqué Donal Murphy, PDG de DCC.

----------

LondonMetric a déclaré avoir vendu cinq propriétés, dans le cadre de transactions distinctes, pour un montant de 26,7 millions de livres sterling. La société a déclaré que cela représentait un profit de 6 % par rapport aux valeurs comptables du 31 mars. "Ces ventes représentent notre retrait d'autres actifs non essentiels et à faible croissance pour lesquels nous avons mené à bien nos plans d'affaires. Depuis la fin du mois de mars, nous avons vendu près de 100 millions de livres sterling et nous prévoyons de procéder prochainement à d'autres ventes", a déclaré Andrew Jones, PDG de la société. "Comme nous améliorons continuellement notre portefeuille, le produit des ventes sera réinvesti dans des actifs de meilleure qualité, qui offrent un potentiel de croissance locative supérieur."

----------

Frasers, propriétaire des chaînes de magasins House of Fraser, Sports Direct et Flannels, a déclaré avoir récemment augmenté son investissement dans Hugo Boss. Il détient désormais 8,0 % du capital social total d'Hugo Boss et une part de 13,8 % des actions ordinaires par le biais de la vente d'options de vente. Frasers a déclaré qu'après avoir pris en compte la prime nette qu'elle recevra, son exposition maximale liée à sa participation dans Hugo Boss est d'environ 490 millions d'euros.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Pennon Group a annoncé que Steve Buck a quitté son poste de directeur financier. Laura Flowerdew lui succédera, le conseil d'administration mettant en œuvre son plan de succession interne. Laura Flowerdew est responsable de la clientèle et du numérique au sein de Pennon Group et était auparavant directrice financière de Bristol Water. La directrice générale Susan Davy a déclaré : "Ayant eu l'occasion de travailler en étroite collaboration avec Laura au cours des dernières années, elle est parfaitement placée pour assumer cette fonction. Laura a une très bonne compréhension de nos activités et apporte avec elle une expérience significative en matière de leadership." Pennon a pris acte de l'annonce de l'Ofwat. Il a déclaré : "Nous nous félicitons que l'Ofwat reconnaisse la qualité des deux plans d'entreprise du groupe, qui bénéficient d'un soutien important de la part des clients et des parties prenantes.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Global Ports Holding a recommandé son rachat par Global Yatirim. Global Ports Holding a déclaré que les actionnaires recevraient 4,02 USD par action s'ils approuvaient le rachat, ce qui valorise la société à environ 310 millions USD. La société a déclaré que l'offre était "juste et raisonnable" et a donc recommandé aux actionnaires de voter en sa faveur. GPH a indiqué séparément qu'au cours de l'exercice clos le 31 mars, elle a enregistré un bénéfice avant impôts de 14,3 millions USD, contre une perte de 9,5 millions USD l'année précédente. Le nombre de passagers a bondi de 46 %, passant de 9,2 millions à 13,4 millions. Pour la période de référence 2025, elle prévoit plus de 16 millions de passagers.

----------

Jet2 a déclaré que ses revenus pour l'exercice clos le 31 mars ont augmenté de 24 %, passant de 5,03 milliards de livres sterling l'année précédente à 6,26 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt est passé de 371 millions de livres sterling à 529,5 millions de livres sterling. Suite à ces résultats, Jet2 a annoncé un dividende final de 10,7 pence par action, en hausse de 34 % par rapport aux 8,0 pence de l'année précédente. Cela porte le dividende total à 14,7 pence, contre 11 pence l'année précédente. Le président non exécutif Robin Terrell a déclaré : "Je suis extrêmement satisfait des résultats de notre activité de voyages d'agrément au cours des deux années qui ont suivi la pandémie. Non seulement nous avons capitalisé sur les opportunités de croissance qui se sont présentées, l'entreprise ayant presque doublé son chiffre d'affaires avant la pandémie, mais nous sommes également restés fidèles à nos valeurs d'investissement prudent pour garantir nos aspirations de croissance à long terme, tout en veillant à maintenir notre stabilité et notre flexibilité financières."

----------

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.