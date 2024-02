(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres vendredi.

AIM - GAGNANTS

Empyrean Energy PLC, en hausse de 26% à 0,66 pence, fourchette de 12 mois 0,26p-1,6p. Avec Coro Energy PLC, note la réception de l'approbation du prix du gaz et de l'allocation de volume pour le projet de champ Mako à Duyung de la part du ministre indonésien de l'énergie et des ressources naturelles. "Il s'agit d'une étape importante qui permet à Conrad, l'opérateur du PSC de Duyung, de finaliser les accords de vente de gaz à terme", indique Coro. Coro et Empyrean ajoutent que l'allocation est une "étape clé dans l'avancement de la documentation pour les ventes de gaz de Mako et l'accès au système de transport de Natuna Ouest", car elle sert de base formelle pour réserver la capacité du gazoduc pour l'évacuation du gaz de Mako. Empyrean, une société de développement pétrolier et gazier basée à Subiaco, en Australie, qui a des projets en Chine, en Indonésie et aux États-Unis, détient une participation de 8,5 % dans Duyung, tandis que Coro, une société énergétique d'Asie du Sud-Est, détient une participation de 15 %. Les actions de Coro Energy augmentent de 25 %.

Hornby PLC, hausse de 42% à 29,75 pence, fourchette de 12 mois 14 pence-30 pence. La société de modélisme ferroviaire indique que Frasers Group PLC, propriétaire de Sports Direct, a augmenté sa participation dans la société, en achetant 11,1 millions d'actions supplémentaires. Frasers détient désormais 15,2 millions d'actions, soit 8,9 % de la société. Chris Wootton, directeur financier de Frasers, déclare : "Frasers Group a pour ambition de construire l'écosystème de marques le plus admiré et le plus convaincant de la planète. Le portefeuille de marques patrimoniales uniques de Hornby fait déjà partie de l'offre de produits de GAME et nous sommes impatients d'explorer les possibilités d'exploiter davantage notre envergure en matière de logistique de détail et de distribution. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de notre stratégie consistant à poursuivre des intérêts stratégiques afin d'accroître la valeur pour toutes les parties prenantes".

AIM - LOSERS

Active Energy Group PLC, en baisse de 6,7% à 0,35p, fourchette de 12 mois 0,3p-7,5p. La société d'énergie renouvelable axée sur la biomasse fait le point sur les développements concernant son usine de référence de combustible CoalSwitch à Ashland, dans le Maine. Il y a un mois, la société a expliqué qu'elle n'avait pas réussi à résoudre les retards de construction de l'usine en raison de différends avec son partenaire Player Design Inc. PDI et son propriétaire, Tyler Player, ont intenté une action en justice contre l'entreprise dans le Maine, action qu'Active Energy estime "totalement dénuée de fondement". Active Energy continue à chercher une solution avec PDI sur différents points, notamment les sommes en espèces et l'argent prépayé pour les services, ainsi que le retour de l'équipement. "En l'absence d'un accord entre les parties dans un avenir immédiat, le conseil d'administration n'aura d'autre choix que d'entamer une procédure judiciaire contre PDI pour récupérer ces fonds et les dommages importants subis par Active Energy en raison des actions de PDI", déclare Active Energy.

