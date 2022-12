Le britannique Frasers défie le ralentissement du commerce de détail en augmentant ses bénéfices

Frasers, anciennement appelé Sports Direct et coté au FTSE-100, a déclaré jeudi qu'il prévoyait toujours un bénéfice ajusté avant impôts de 450-500 millions de livres (549-610 millions de dollars) pour l'ensemble de l'année, contre 344,8 millions en 2021-22.

"Alors que l'environnement macroéconomique est clairement difficile et que la toile de fond de l'année à venir est difficile à prévoir avec certitude, nous avons une forte dynamique stratégique et commerciale derrière nous", a déclaré le groupe.

Frasers a réalisé un bénéfice ajusté avant impôts de 267,1 millions de livres au cours du premier semestre clos le 23 octobre, sur un chiffre d'affaires en hausse de 12,7 % à 2,64 milliards de livres, en grande partie grâce aux acquisitions.

Alors que la plupart des actions du commerce de détail ont connu de fortes baisses cette année en raison de l'aggravation de la crise du coût de la vie, les actions de Frasers sont en hausse de 16 %.

Le fondateur Mike Ashley contrôle toujours Frasers, détenant 69% de son capital, mais l'entreprise est dirigée par Michael Murray, le beau-fils d'Ashley, qui est devenu directeur général en mai.

Murray poursuit la stratégie dite "d'élévation" de Frasers, avec des investissements dans des magasins phares et en ligne, l'approfondissement des partenariats avec des marques telles que Nike et BOSS et des acquisitions dont la marque de mode Missguided.