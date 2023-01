Le groupe Frasers dévoile un investissement stratégique dans Hugo Boss

Le groupe Frasers - propriétaire des chaînes de magasins Sports Direct, Frasers et Flannels, basé à Shirebrook, en Angleterre - déclare que son investissement dans Hugo Boss comprend désormais 2,7 millions d'actions, soit 3,9% du capital total. Ceci est couvert par la vente d'options d'achat. Détient également 17,6 millions d'actions via la vente d'options de vente, soit 25% du capital social total d'Hugo Boss. De ce nombre, 1,8 million d'actions sont couvertes par l'achat d'options de vente, ce qui représente 2,5% du capital social total. L'exposition globale maximale de Says liée à ses prochaines participations acquises dans Hugo Boss est d'environ 660 millions d'euros ou 580 millions de livres sterling à partir de jeudi. Ceci après avoir pris en compte la prime qu'elle recevra en vertu des options de vente et d'achat.

Cours actuel de l'action : 763,00 pence, en hausse de 0,3% vendredi à Londres

Variation sur 12 mois : baisse de 2,7 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.