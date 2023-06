Les actions en hausse ; Frasers achète AO World

(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir à la hausse lundi, au début d'une semaine chargée en mouvements des banques centrales.

La Réserve fédérale américaine annoncera sa prochaine décision sur les taux d'intérêt mercredi. Les marchés considèrent qu'il y a 74% de chances que la banque centrale maintienne les taux d'intérêt américains, le reste s'attendant à une nouvelle hausse de 25 points de base.

La Banque centrale européenne annoncera sa décision sur les taux d'intérêt jeudi, le lendemain de celle de la Fed, les marchés s'attendant largement à une nouvelle hausse de 25 points de base de la part de la banque centrale basée à Francfort, dans un contexte d'inflation obstinément élevée dans la zone euro.

La Banque du Japon dévoilera sa décision le même jour que la BCE, bien que la banque centrale japonaise devrait maintenir inchangée sa politique monétaire souple.

"Les décisions des banques centrales cette semaine pourraient déterminer dans quelle mesure les banques centrales sont prêtes à aller plus loin avant de proposer une date à laquelle elles prévoient d'arrêter de relever les taux", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

Au Royaume-Uni, Frasers, propriétaire de Sport Direct, a acquis une participation de 19 % dans le détaillant d'appareils électroménagers en ligne AO World pour un montant de 75 millions de livres sterling. Les actions d'Indivior commenceront à être négociées sur le Nasdaq à New York lundi.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 36,84 points, soit 0,5 %, à 7 599,20

----------

Hang Seng : en hausse de 0,2 % à 19 429,65

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,5 % à 32 434,00

S&P/ASX 200 : fermé pour cause d'anniversaire du roi

----------

DJIA : clôture en hausse de 43,17 points, 0,1%, à 33 876,78

S&P 500 : clôture en hausse de 0,1% à 4 298,86

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,2% à 13 259,14

----------

EUR : stable à 1,0753 USD (1,0750 USD)

GBP : stable à 1,2579 USD (1,2577 USD)

USD : en hausse à 139,46 JPY (139,33 JPY)

Or : baisse à 1 961,00 USD l'once (1 961,75 USD)

(Brent : en baisse à 73,98 USD le baril (76,12 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les événements économiques clés de lundi sont encore à venir :

Australie Anniversaire du roi. Marchés financiers fermés.

Suisse statistiques des titres de créance internationaux et domestiques.

1500 BST UK Catherine Mann, membre du comité de politique monétaire de la BoE, s'exprime

----------

Les grèves des agents de sécurité à Heathrow ne devraient pas entraîner d'annulations de vols, a déclaré l'aéroport. Plus de 2 000 membres du syndicat Unite débrayeront pendant 31 jours à partir du 24 juin, dans le cadre d'un conflit sur les salaires. En temps utile, les agents de sécurité du terminal 3 rejoindront leurs collègues du terminal 5 et de la sécurité du campus qui ont déjà entamé des actions syndicales. British Airways a annulé environ 5 % de son programme à Heathrow pendant les grèves des vacances de Pâques, mais aucun vol n'a été cloué au sol en raison des débrayages du mois dernier. Heathrow a déclaré avoir transporté 6,7 millions de passagers le mois dernier, soit une hausse de 26 % par rapport à l'année précédente.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Goldman Sachs réduit Segro à "neutre" (achat) - objectif de prix 800 (900) pence

----------

Goldman Sachs ramène Great Portland à 'sell' (neutre) - objectif de cours 440 (470) pence

----------

Barclays réduit l'objectif de cours de RWS à 465 (480) pence - 'surpondérer'

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Le détaillant Frasers a déclaré avoir acquis une participation de 19 % dans le détaillant d'articles électriques en ligne AO World vendredi. Le propriétaire de Sports Direct a acheté 109,4 millions d'actions d'AO World au prix de 68 pence chacune, ce qui représente un investissement total de 75 millions de livres sterling. Frasers a déclaré que l'investissement était "l'aboutissement de discussions productives au cours des deux dernières années sur l'établissement d'un partenariat stratégique". Le directeur général, Michael Murray, a déclaré : "Grâce à cet investissement, Frasers bénéficiera du précieux savoir-faire d'AO dans le domaine de l'électricité et de la livraison par deux personnes, ce qui nous aidera à stimuler la croissance de nos gammes d'équipements en vrac et d'articles ménagers. De son côté, AO aura la possibilité de bénéficier de l'expertise et de l'écosystème de Frasers".

----------

Glencore a confirmé les informations parues récemment dans la presse selon lesquelles elle avait soumis une proposition de rachat de l'activité charbon sidérurgique de Teck Resources. L'entreprise minière a déclaré qu'elle avait fait cette proposition car elle devrait permettre à ses actionnaires de bénéficier d'une scission valorisante de l'activité combinée de charbon et de matériaux en acier au carbone. Si l'acquisition se concrétise, Glencore procédera à la scission de ses activités combinées de charbon et d'acier au carbone une fois qu'elle se sera "suffisamment" désendettée. "Glencore s'engage pleinement à faire en sorte que l'acquisition proposée [de l'entreprise de charbon sidérurgique Teck] profite au Canada et est disposée à collaborer avec Teck pour définir un ensemble complet d'engagements au profit de toutes les parties prenantes concernées, ce qui permettrait, entre autres, de maintenir et, si possible, d'améliorer la présence existante et les investissements en capital de [l'entreprise de charbon sidérurgique Teck] au Canada", a déclaré Glencore.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Indivior commencera à être cotée sur le Nasdaq Global Select Market à l'ouverture du marché américain lundi. La société pharmaceutique, basée dans l'État américain de Virginie, restera cotée à la Bourse de Londres et continuera à faire partie de l'indice FTSE 250. "La cotation supplémentaire des actions d'Indivior aux États-Unis est une étape importante. Nous pensons qu'elle apportera une exposition supplémentaire à la fois à Indivior et à l'espace maladie aux États-Unis, qui est notre plus grand marché d'opportunité. En temps utile, nous pensons qu'elle facilitera l'augmentation de la participation d'autres investisseurs biopharmaceutiques basés aux États-Unis. Nous sommes également conscients de l'importance des besoins non satisfaits en matière de traitement des troubles liés à l'utilisation des opioïdes aux États-Unis, et nous espérons que notre cotation aux États-Unis contribuera à sensibiliser le public à l'épidémie d'opioïdes", a déclaré Mark Crossley, directeur général de l'entreprise.

----------

Network International a annoncé que CVC Advisers et Francisco Partners Management n'avaient plus l'intention de proposer une offre pour la société. Cette annonce fait suite à celle de Network International, qui a annoncé vendredi qu'elle avait accepté une offre de rachat de la part d'entités soutenues par la société de capital-investissement Brookfield Asset Management, dont le siège est à Toronto. Brookfield paiera 400 pence par action de Network International, soit une prime de 64 % par rapport au cours de l'action de Network International, qui était de 243,6 pence à la clôture du marché, la veille du jour où le fournisseur de services de paiement axé sur le Moyen-Orient et l'Afrique a reçu pour la première fois l'intérêt d'un repreneur. Selon la proposition de CVC Advisers et Francisco Partners, les actionnaires de Network International auraient reçu 387 pence par action.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Thungela Resources a déclaré qu'elle s'attendait à dégager des bénéfices et des liquidités positifs, mais inférieurs, pour les six mois se terminant le 30 juin, sur la base des cinq premiers mois de l'année 2023. Ceci en dépit d'une forte baisse des prix du charbon et de la sous-performance ferroviaire continue de Transnet Freight Rail, a déclaré Thungela. Les bénéfices intermédiaires par action devraient se situer entre 17,00 et 23,00 ZAR, contre 67,23 ZAR l'année précédente. Le producteur de charbon a ajouté qu'il n'était pas actuellement affecté par les problèmes liés à Eskom, la compagnie publique d'électricité sud-africaine, et à son incapacité à fournir un approvisionnement régulier en électricité. Cependant, Thungela a reconnu que cela pourrait devenir un sujet de préoccupation.

----------

Learning Technologies a noté une dynamique commerciale "modérée" au cours du premier semestre 2023, soutenue par un pipeline de ventes "sain" et malgré un environnement macroéconomique difficile. L'entreprise a ajouté que son bilan solide lui permettra de réaliser des acquisitions "sélectives et relutives" en temps voulu. "Avec un changement d'échelle de nos activités suite à l'intégration réussie de GP Strategies, notre offre plus large fournit une plateforme pour capturer une plus grande proportion du marché adressable d'environ 100 milliards de dollars, et en croissance, dans l'apprentissage numérique et la gestion des talents", a commenté le président Andrew Brode. Learning Technologies publiera une mise à jour commerciale le 27 juillet.

----------

UBS est sur le point d'achever lundi le rachat du Credit Suisse, mais l'intégration de l'ancien rival est une tâche herculéenne que les clients, les employés et les dirigeants politiques suisses surveilleront de près. Les mois à venir risquent d'être "cahoteux", a prévenu vendredi Sergio Ermotti, le patron d'UBS, ajoutant que l'intégration s'accompagnera de "vagues" de décisions difficiles, notamment en matière d'emploi. La première banque du pays, UBS, a été contrainte de se marier pour éviter la faillite de sa rivale, mais elle n'a pas attendu lundi pour commencer à se préparer à absorber Credit Suisse. Mais "à partir de lundi, UBS peut commencer à être proactive", a déclaré à l'AFP Andreas Venditti, analyste financier chez Vontobel, si le calendrier est maintenu.

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.