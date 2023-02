Les actions font du surplace ; Frasers augmente grâce au rachat d'actions

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres sont restés stables lundi à la mi-journée, bien que le FTSE 100 ait maintenu sa tête au-dessus de la barre des 8 000 points atteinte pour la première fois la semaine dernière seulement.

L'indice FTSE 100 n'a progressé que de 1,82 points à 8.006,42. Le FTSE 250 était en baisse de 15,42 points, soit 0,1 %, à 20 073,51, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,85 point, soit 0,1 %, à 866,55.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,1% à 801,35, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,1% à 17 507,51, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 14 027,82.

La journée à venir devrait rester calme car les marchés de New York sont fermés pour un jour férié.

Richard Hunter, responsable des marchés chez interactive investor, a noté que, malgré la fermeture des marchés américains lundi, les données ne manquent pas pour le reste de la semaine aux États-Unis.

"Le procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale américaine et une nouvelle impression de l'inflation sous la forme du chiffre des dépenses personnelles de consommation fourniront des informations supplémentaires sur l'économie, tandis que des mises à jour sur la force des consommateurs sont attendues avec les rapports de Home Depot et Walmart", a-t-il déclaré.

Le procès-verbal de la réunion de la banque centrale américaine sera publié mercredi, et son indicateur d'inflation préféré - l'indice des dépenses de consommation personnelle - sera publié vendredi.

Home Depot et Walmart publient tous deux leurs résultats annuels mardi.

La livre était cotée à 1,2034 USD à la mi-journée lundi à Londres, en hausse par rapport à 1,1999 USD à la clôture vendredi.

Chris Turner, chez ING, a déclaré qu'il doutait que la livre sterling doive son léger renforcement au fait que le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, ait tenté de faire avancer les révisions du protocole nord-irlandais lundi.

"Au lieu de cela, ce sera probablement la politique monétaire qui continuera à déterminer les tendances en matière de change. Il y a peu de données britanniques cette semaine, mais nous entendrons encore quelques intervenants de la Banque d'Angleterre... Attendez-vous à ce que l'EUR/GBP reste dans une fourchette et que le GBP/USD soit ballotté par la tendance du dollar", commente Turner.

L'AP croit savoir que les responsables de Sunak se sont entretenus dimanche avec leurs homologues de Bruxelles sur la manière de donner aux politiciens locaux un plus grand droit de regard sur l'application du droit européen dans la région, en s'attaquant à ce que les unionistes appellent le "déficit démocratique".

Downing Street a déclaré que des pourparlers étaient en cours pour parvenir à un accord avec l'UE visant à sortir de l'impasse concernant les accords commerciaux post-Brexit litigieux.

À Londres, Frasers était la meilleure performance des blue-chip à la mi-journée, avec une hausse de 2,9 %.

Le propriétaire de Sports Direct a annoncé un rachat d'actions à hauteur de 80,0 millions USD. Pas plus de 10,0 millions d'actions seront rachetées, et le programme se terminera à la fin de son exercice financier le 30 avril.

Tesco a augmenté de 0,1% suite à des rapports de Sky News selon lesquels la chaîne de supermarchés est prête à examiner les options pour l'avenir de Tesco Bank, qui pourraient inclure une vente de l'entreprise.

Citant des "initiés de la City", Sky a rapporté que l'examen en était aux tout premiers stades et pourrait potentiellement ne pas aboutir à un processus de vente officiel.

L'une des sources de Sky a indiqué qu'une coentreprise ou une vente partielle de Tesco Bank était à l'ordre du jour. Cette unité est estimée à plus d'un milliard de livres sterling, selon un analyste bancaire cité par Sky.

Dans le FTSE 250, Darktrace a augmenté de 1,9 %. La société de cybersécurité a déclaré qu'en tant que "signe de confiance" dans ses processus financiers, elle a fait appel au cabinet comptable Ernst & Young pour mener une enquête indépendante.

Darktrace a récemment fait l'objet d'un examen minutieux de la part du vendeur à découvert Quintessential Capital Management, qui a critiqué la direction de Darktrace et s'est dit "sceptique" quant à ses chiffres de croissance.

Quintessential a déclaré avoir trouvé "de nombreuses transactions" dans la période précédant l'introduction en bourse de Darktrace, impliquant des ventes simulées ou anticipées à des utilisateurs finaux fantômes, c'est-à-dire qui n'existent pas réellement.

Le président de Darktrace, Gordon Hurst, a déclaré : "Le conseil d'administration croit pleinement en la robustesse des processus et des contrôles financiers de Darktrace. En signe de cette confiance, nous avons demandé à E&Y d'effectuer cette révision indépendante par un tiers. Nous attendons avec impatience les résultats de cet examen."

Darktrace doit présenter ses résultats intermédiaires le 8 mars. La société a déclaré qu'elle ne s'attend pas à être en mesure de faire le point sur l'enquête d'E&Y à ce moment-là, mais qu'elle présentera les conclusions de l'enquête "une fois qu'elle sera terminée".

Hill & Smith a augmenté de 1,5 % après avoir annoncé l'acquisition d'Enduro Composites pour 35,0 millions USD.

Enduro Composites est un fabricant et fournisseur de solutions composites techniques pour les marchés de l'industrie et des infrastructures, basé à Houston, au Texas.

Hill & Smith a noté qu'Enduro fera partie de sa division des solutions techniques, et qu'elle est "hautement complémentaire à nos activités existantes dans le nord-est et le midwest des États-Unis dans le domaine des composites et accélérera encore notre stratégie sur ce marché passionnant et en pleine croissance".

Ailleurs à Londres, Trifast a plongé de 44% après avoir annoncé que son bénéfice annuel serait bien inférieur aux attentes du marché et que son directeur général a fait un départ fracassant.

La société de fermetures a prévenu que le déstockage "significatif" de l'un de ses clients fabricants asiatiques a nui à son bénéfice d'exploitation.

En conséquence, elle s'attend maintenant à ce que le bénéfice ajusté avant impôts pour l'année se terminant le 31 mars soit d'environ 9,0 millions GBP. Ce chiffre est inférieur de 37 % aux attentes actuelles du marché, qui sont de 14,3 millions de GBP, selon le consensus compilé par la société.

En outre, le directeur général Mark Belton a démissionné samedi avec effet immédiat, après 23 ans au sein de l'entreprise. Le directeur non exécutif Scott Mac Meekin assume immédiatement le rôle de PDG par intérim.

Dans les actions européennes lundi, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,1%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en légère hausse.

Selon Eurostat, la production dans le secteur de la construction de la zone euro a chuté de 2,5 % en décembre par rapport à novembre, aggravant ainsi la baisse de 0,1 % enregistrée en novembre par rapport à octobre.

Il s'agit également d'un résultat nettement moins bon que le consensus du marché cité par FXStreet, qui prévoyait une baisse de 0,1 %.

Sur une base annuelle, la construction a baissé de 1,3 % en décembre, contre une baisse de 1,6 % en novembre. Le consensus du marché s'attendait à une hausse de 2,8 %.

L'euro s'est établi à 1,0688 USD lundi midi, en légère hausse par rapport à 1,0662 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 134,01 JPY, en baisse par rapport à 134,37 JPY.

Le pétrole Brent était coté à 83,45 USD le baril à la mi-journée à Londres lundi, contre 82,79 USD vendredi soir. L'or était coté à 1 845,25 USD l'once, en forte hausse par rapport à 1 835,70 USD.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

