(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres s'est échangé un peu plus tôt lundi, avec les développements politiques en Europe, et les données économiques aux Etats-Unis en ligne de mire à mesure que la semaine avance.

L'indice FTSE 100 a progressé de 7,66 points, soit 0,1%, à 8 245,38. Le FTSE 250 a perdu 50,12 points, soit 0,3 %, à 20 392,23 points, tandis que l'AIM All-Share a perdu 0,41 point, soit 0,1 %, à 772,16 points.

Le Cboe UK 100 a augmenté de 0,1% à 820,38, le Cboe UK 250 a perdu 0,2% à 17 744,56, et le Cboe Small Companies a baissé de 0,1% à 16 897,59.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,3 % et le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,1 %.

À New York, vendredi, le Dow Jones Industrial Average a légèrement progressé, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont perdu 0,2 %.

À Tokyo, lundi, le Nikkei 225 a terminé en hausse de 0,5 %. En Chine, le Shanghai Composite a chuté de 1,2 %, tandis que le Hang Seng à Hong Kong a baissé de 0,4 %. À Sydney, le S&P/ASX 200 a terminé en baisse de 0,8 %.

"Il se peut que les signes d'une pause de réflexion se multiplient, les investisseurs considérant l'effet disproportionné des actions technologiques sur les performances du marché cette année, ainsi que le risque de concentration qui en découle", a commenté Richard Hunter, analyste chez Interactive Investor.

"L'exemple le plus actuel est bien sûr celui de Nvidia, qui est brièvement devenue la semaine dernière la plus grande entreprise du marché américain en termes de valeur et dont les actions ont augmenté de 155 % au cours de cette seule année. Bien que la baisse de 3 % enregistrée vendredi soit loin d'être substantielle, elle s'ajoute à une chute de 3,5 % le jour précédent, ce qui amène à se demander si la hausse n'est pas devenue excessive et si le potentiel de l'IA dans ce titre en particulier n'est pas en train d'arriver à saturation.

La livre sterling était cotée à 1,2655 USD au début de la journée de lundi, contre 1,2628 USD au moment de la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'euro s'est établi à 1,0712 USD, en hausse par rapport à 1,0685 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 159,69 yens, contre 159,52 yens.

Au Royaume-Uni, c'est la dernière semaine complète de campagne avant les élections générales du 4 juillet. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, avertira qu'il faudrait des décennies pour se remettre du "désastre" d'un gouvernement travailliste, tout en cherchant à rallier les conservateurs pour qu'ils se battent pour chaque voix dans les dernières étapes de la campagne.

Le Premier ministre dira aux militants qu'ils n'ont que 10 jours pour "porter notre message dans tous les coins du Royaume-Uni" avant que les bureaux de vote n'ouvrent une semaine plus tard, jeudi.

Alors que les conservateurs accusent toujours un retard d'environ 20 points dans les sondages et après quelques jours houleux dominés par des allégations de paris d'initiés, M. Sunak exhortera les conservateurs à ne pas "se rendre" au parti de Keir Starmer.

En France, le président Emmanuel Macron a promis dimanche de "changer" de style de gouvernement, quel que soit le vainqueur des élections anticipées qu'il a convoquées, alors que de nouveaux sondages indiquent que son parti centriste pourrait à nouveau être battu par l'extrême droite.

Malgré la perspective d'un parlement sans majorité, M. Macron a insisté sur le fait qu'il terminerait son mandat jusqu'en 2027, défiant les appels de ses opposants à se retirer au cas où le Rassemblement national (RN), parti d'extrême droite, arriverait en tête.

"L'objectif ne peut pas être de continuer comme avant", a déclaré M. Macron dans une lettre ouverte publiée dans les médias français. "J'ai entendu que vous vouliez du changement.

"Vous pouvez me faire confiance pour agir jusqu'en mai 2027 comme votre président, protecteur à chaque instant de notre république, de nos valeurs, respectueux du pluralisme et de vos choix, à votre service et à celui de la nation", a-t-il ajouté.

Marine Le Pen, figure de proue du Rassemblement national, a déclaré samedi que la démission de M. Macron pourrait être la seule solution pour éviter une présidence boiteuse pendant les trois années restantes de son mandat.

Ses commentaires sont intervenus alors que deux nouveaux sondages d'opinion montrent que le RN est crédité de 35 à 36 % des intentions de vote à l'approche du premier tour, qui aura lieu le 30 juin. Il est en tête d'une alliance de gauche avec 27-29,5 %, les centristes de M. Macron étant en troisième position avec 19,5-22 %.

Loin de la politique, les données américaines seront au centre de l'attention cette semaine, avec une lecture du produit intérieur brut jeudi et les dernières données sur les dépenses de consommation personnelle vendredi.

Francesco Pesole, analyste chez ING, a commenté : "Si le produit intérieur brut (PCE) de mai aux États-Unis s'élève à 0,1 % en glissement mensuel, la baisse à court terme du dollar par rapport aux devises européennes pourrait être moins prononcée, car les marchés pourraient encore privilégier des positions défensives avant le vote français de dimanche. Toutefois, si l'on exclut le bruit politique de l'UE de l'équation, les données de la PCE devraient, selon nous, alimenter le discours de plus en plus dovish de la Réserve fédérale cet été, avec en point d'orgue une baisse des taux en septembre. C'est pourquoi nous restons généralement baissiers sur le dollar pour la fin du prochain trimestre".

À Londres, les actions de Prudential ont augmenté de 5,1 %, ce qui représente la meilleure performance pour les grandes capitalisations. L'assureur asiatique a annoncé un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars.

La société a déclaré que le rachat serait achevé au plus tard à la mi-2026.

Le directeur général Anil Wadhwani a commenté : "Je suis satisfait des progrès que nous continuons à faire dans la mise en œuvre de notre stratégie, alors que nous nous efforçons de générer une croissance de la valeur et des rendements en espèces pour les actionnaires sur le long terme. L'opportunité de croissance significative qui s'offre à nous n'a pas changé et nous restons concentrés sur la réalisation de cette opportunité."

Le PDG a déclaré que les progrès accomplis par Prudential dans la réalisation de ses objectifs financiers peuvent "accroître le potentiel de nouveaux rendements en espèces pour les actionnaires". M. Wadhwani a ajouté que la politique de dividende de l'entreprise restait inchangée et qu'elle visait toujours une croissance annuelle de l'ordre de 7 à 9 %.

Les "tendances des ventes" d'équivalents de primes annuelles de Prudential au deuxième trimestre étaient similaires à celles du premier trimestre, a-t-il ajouté. Elles avaient augmenté de 4,2% en glissement annuel au premier trimestre, ou de 7,3% à taux de change constant.

THG a augmenté de 1,5 %, tandis que Frasers a grimpé de 0,8 %, le duo ayant dévoilé un partenariat. Le duo s'associera "dans plusieurs domaines".

L'offre Ingenuity de la société de commerce électronique THG fournira à Frasers "des services de gestion de courrier et de re-plateforme des opérations logistiques et d'exécution australiennes du groupe Frasers". La plateforme de crédit et de fidélisation de Frasers, Frasers Plus, est intégrée à Ingenuity. En outre, une sélection de produits Myprotein de THG sera lancée dans les magasins Sports Direct.

"Le lancement dans les magasins Sports Direct confirme le succès du récent changement de marque et le potentiel de croissance hors ligne de la marque. Le lancement de produits de collaboration chez Sports Direct élargit encore l'attrait de la marque Myprotein, apportant la communauté Hyrox en pleine croissance à la fois à Myprotein et à Sports Direct", a ajouté THG.

THG a déclaré avoir accepté de vendre son portefeuille de sites web de produits de luxe, y compris le site de mode Coggles, à Frasers.

THG a laissé ses perspectives annuelles inchangées car la "dynamique positive" de la fin de l'année dernière s'est poursuivie au cours du premier semestre de cette année. En ce qui concerne les transactions actuelles, THG a déclaré que le deuxième trimestre représentera le "troisième trimestre consécutif de croissance du chiffre d'affaires en glissement annuel".

Les actions de Britvic ont encore augmenté de 7,6 %, alors que le prétendant Carlsberg réfléchit à la suite des événements. Le brasseur, dont les tentatives d'acquisition du fabricant de boissons non alcoolisées coté au FTSE 250 ont été repoussées jusqu'à présent, a fait état d'un accord avec PepsiCo.

Carlsberg a déclaré que PepsiCo avait accepté de renoncer à la clause de changement de contrôle dans les accords d'embouteillage conclus avec Britvic.

"Cette renonciation prendra effet si l'acquisition de Britvic par Carlsberg, recommandée par le conseil d'administration de Britvic, est menée à bien. Carlsberg étudie actuellement sa position. Il n'y a aucune certitude qu'une offre sera faite", a ajouté Carlsberg.

Le Times a rapporté vendredi que Carlsberg préparait une troisième offre pour Britvic, en augmentant la mise à 3,58 milliards de livres sterling. Sa dernière proposition, qui évaluait les actions émises et à émettre de Britvic à 3,20 milliards de livres sterling, a été jugée insatisfaisante par le conseil d'administration de la société cotée à Londres.

Le baril de pétrole Brent était coté à 84,41 USD tôt lundi, en baisse par rapport à 85,73 USD au moment de la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'or était coté à 2 330,34 USD l'once, en hausse par rapport à 2 326,10 USD.

