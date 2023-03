Mike Ashley s'engage à acheter des actions de Fraser Group et à vendre des options de vente

Frasers Group PLC - propriétaire des chaînes de magasins House of Fraser, Sports Direct et Flannels, basé à Shirebrook, en Angleterre - Mike Ashley, fondateur et actionnaire à 67 %, met en gage 26,5 millions d'actions, soit une participation de 5,6 %, au profit de HSBC Private Bank, en guise de décrochage d'une facilité de négociation de produits dérivés. La transaction s'effectue par l'intermédiaire du véhicule d'investissement Mash Holdings Ltd, et M. Ashley reste propriétaire des actions, avec tous les droits de vote. Mash vend également des options de vente réglées en actions sur 1 million d'actions à un prix d'exercice de 800 pence, pour une valeur de 8 millions de livres sterling, le vendredi de la semaine dernière et le lundi. Les options de vente expirent en septembre. En décembre, Ashley avait vendu des options de vente et acheté des contrats d'écart sur les actions de Fraser. Les options de vente précédentes expirent également en septembre.

Cours actuel de l'action : 753,00 pence, en hausse de 1,7 % mardi à l'aube à Londres

Variation sur 12 mois : en hausse de 13

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.