La société singapourienne Frasers Property va privatiser un fonds d'investissement dans le secteur de l'hôtellerie.

Frasers Property achètera les actions du REIT, qui gère des hôtels et des résidences avec services à travers l'Asie, l'Australie et l'Europe, à 0,70 S$ pièce, soit une prime de 6,1% par rapport à leur dernière clôture.

Frasers Hospitality Trust est de plus petite taille par rapport à ses pairs sur un marché où l'échelle et la taille sont essentielles à la liquidité et à la croissance, a déclaré Frasers, ajoutant que sa taille a limité sa capacité à profiter des avantages d'une cotation continue.

Elle a également eu du mal à traduire ses acquisitions de propriétés en distributions plus élevées pour les détenteurs de parts, a ajouté Frasers.

(1 $ = 1,3911 dollar de Singapour)