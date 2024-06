La Freedom Bank of Virginia a annoncé la nomination de Rob Dyson au poste de vice-président principal (SVP) et de responsable du secteur des contrats gouvernementaux et des technologies de l'information. Dans ses nouvelles fonctions, M. Dyson contribuera à stimuler la croissance de l'entreprise et à fournir aux clients du secteur des marchés publics et des technologies de l'information des conseils, des solutions de prêt personnalisées et des services de trésorerie. M. Dyson était jusqu'à présent vice-président principal et responsable du crédit commercial chez Capital One.

À ce titre, il a mis à profit son expertise en matière de crédit et de structure du capital en tant qu'expert en crédit pour les clients, les équipes de clients et les clients potentiels sur le marché. Il a dirigé une équipe d'analystes de portefeuille pour gérer les portefeuilles de crédit de la Virginie du Nord, de la Californie et du Maryland. Avant Capital One, M. Dyson était vice-président senior et responsable senior des produits de crédit/responsable des crédits de marché chez Bank of America/Merrill Lynch.