Freegold Ventures Limited est une société en phase d'exploration. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et l'évaluation de propriétés minières. La société se concentre sur les activités d'exploration en Alaska sur ses projets Golden Summit et Shorty Creek. Le projet Golden Summit est un projet d'exploration aurifère accessible par la route près de Fairbanks, en Alaska. Le projet se compose de plusieurs baux à long terme, notamment Keystone Claims, Tolovana Claims, Newsboy Claims, Green Claims, Chatham Claims et Alaska Mental Health Trust Property, ainsi que de concessions et de terres appartenant à la société. La propriété se compose de 53 concessions brevetées, 107 concessions fédérales non brevetées et 240 concessions de l'État de l'Alaska qui couvrent une superficie totale de 5 971,6 hectares. Le projet Shorty Creek est situé à 120 kilomètres au nord-ouest de Fairbanks, en Alaska, et à quatre kilomètres au sud de la route goudronnée Elliott Highway, dans le district minier de Livengood-Tolovana.

Secteur Sociétés minières intégrées