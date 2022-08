Freegold Ventures Limited annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 30 juin 2022

Freegold Ventures Limited a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,280208 million d'USD, contre 0,449332 million d'USD un an plus tôt. Pour le semestre, la perte nette s'est élevée à 0,591929 million d'USD, contre 0,859092 million d'USD un an plus tôt.