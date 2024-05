Freehold Royalties Ltd. est une société de redevances basée au Canada. La société gère des portefeuilles non gouvernementaux de redevances sur le pétrole et le gaz naturel au Canada, ainsi qu'une base foncière en expansion aux États-Unis. Son objectif principal est d'acquérir et de gérer activement des redevances, tout en offrant à ses actionnaires un moyen de revenu à moindre risque. Ses avoirs fonciers totalisent environ 6,2 millions d'acres bruts au Canada. Elle détient des droits de redevance sur plus de 19 000 puits de production et près de 400 unités réparties dans cinq provinces et huit États, et reçoit des redevances de plus de 360 exploitants du secteur dans toute l'Amérique du Nord. Elle a deux segments géographiques : Le Canada, qui comprend les actifs de prospection et d'évaluation et les intérêts dans le pétrole et le gaz naturel de l'ouest du Canada, et les États-Unis, qui comprennent les intérêts dans le pétrole et le gaz naturel principalement détenus dans les bassins Permian (Midland et Delaware), Eagle Ford, Haynesville et Bakken, situés en grande partie dans les États du Texas, de la Louisiane et du Dakota du Nord.