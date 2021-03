FREELANCE.COM : apport en nature de 100% du capital de la société Coworkees

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 05 mars, les actionnaires de Freelance.com se sont prononcés en faveur d'un apport en nature de l'intégralité des titres de la société Coworkees au profit de Freelance.Com et de l'augmentation de capital en découlant. Pour rappel, Freelance.com avait communiqué le 22 janvier 2021 sur ce projet d'apport en nature, dans la lignée de son projet de renforcer sa communauté de talents externes de nouveaux profils spécialistes et ainsi de répondre toujours plus efficacement aux besoins des entreprises.



En conséquence, afin de rémunérer cet apport, Freelance.com annonce avoir augmenté son capital par l'émission de 494 986 actions au prix de 4,83 euros par action au profit des actionnaires de Coworkees. Julie Huguet demeure la directrice générale de Coworkees.



Coworkees est une plateforme innovante qui permet de sourcer facilement un talent ou une équipe parmi une communauté de 25 000 freelances spécialistes du marketing et de la communication présents en France et en Suisse. La société emploie une équipe de 10 collaborateurs basés à Annecy et accompagne plus de 1000 clients dans la réalisation de leur projets (campagne de publicité, création et refonte de site web, création de contenus…).