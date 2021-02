Freelance.com : Agenda de communication financière 2021-2022

Agenda de communication financière 2021-2022







Freelance.com (Euronext Growth - FR0004187367 - ALFRE), acteur leader de la relation entre entreprises et freelances/PME, présente son calendrier de communication financière pour l'année 2021-2022.



Publication Date Résultats annuels 2020 Lundi 26 avril 2021 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 Lundi 17 mai 2021 Assemblée Générale annuelle 2020 Vendredi 18 juin 2021 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 Lundi 30 août 2021 Résultats du 1er semestre 2021 Lundi 25 octobre 2021 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 Lundi 22 novembre 2021 Chiffre d'affaires annuel 2021 Lundi 28 février 2022



Toutes les dates annoncées concernant les communiqués de presse s'entendent après fermeture des marchés d'Euronext à Paris. Ce calendrier est communiqué à titre indicatif et peut être soumis à modification.

Prochains rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires annuel 2020 le lundi 1er mars 2021, après clôture des marchés d'Euronext

À propos du groupe Freelance.com

Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, Freelance.com s'appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées.

Le groupe Freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d'expertise, gestion des ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité…

Avec un CA proforma de 321,6 M€ en 2019* et une présence en France et à l'international (Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), Freelance.com est aussi l'un des acteurs de référence du Future of Work avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

* CA 2019 proforma suite au rapprochement avec INOP'S, officialisé le 18 juin 2020.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 36 423 699

