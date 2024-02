Freelance.com

Freelance.com: Agenda de communication financière 2024-2025



20-Fév-2024 / 17:45 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse – 20 février 2024 Agenda de communication financière 2024-2025 Freelance.com (Euronext Growth - FR0004187367 - ALFRE), leader de l’intermédiation entre entreprises et freelances/PME, leader de l’intermédiation entre entreprises et freelances/PME, présente son calendrier de communication financière pour l’année 2024-2025. Publication Date Chiffre d’affaires 2023 Lundi 26 février 2024 Résultats annuels 2023 Lundi 22 avril 2024 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 Lundi 20 mai 2024 Assemblée Générale annuelle 2024 Vendredi 14 juin 2024 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 Lundi 26 août 2024 Résultats du 1er semestre 2024 Lundi 21 octobre 2024 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024 Lundi 18 novembre 2024 Chiffre d’affaires annuel 2024 Lundi 24 février 2025 Toutes les dates annoncées concernant les communiqués de presse s’entendent après fermeture des marchés d’Euronext à Paris. Ce calendrier est communiqué à titre indicatif et peut être soumis à modification. Prochain rendez-vous : Publication of the 2023 annual revenue on Monday, February 26, 2024, after the closure of the Euronext markets. A propos du groupe Freelance.com Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, Freelance.com est leader européen des solutions Talent as a Service (TAAS), pour connecter les grandes entreprises et leurs talents externes. Le groupe propose une gamme complète de services : sourcing d’expertise, pilotage de projets, portage commercial, portage salarial et gestion de la conformité. Freelance.com s’appuie sur une communauté de plus de 150 000 (106 000 en France) consultants et experts qualifiés, travaillant en freelances ou au sein de PME hyperspécialisées, et ayant au total délivré plus de 12 500 prestations en 2022. Avec 350 collaborateurs et un CA de 800,2 M€ en 2022 (820,7 M€ de GMV), une présence en France et à l’international (Allemagne, Angleterre, Maroc, Suisse), Freelance.com est l’acteur de référence du « Future of Work », reconnu comme l'un des « Champions de la Croissance 2023 » par Les Echos. Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 56 535 254 GROUPE FREELANCE.COM

Claude TEMPE Vice-Président

Port. : 06 60 51 60 06 ctempe@freelance.com GROUPE FREELANCE.COM Florent BRIANT Directeur Financier Port : 06 95 84 14 18

fbriant@freelance.com Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Freelance-CP-Agenda Financier_2024_v2_Français