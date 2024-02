Freelance.com

Communiqué de presse – 26 février 2024 Chiffre d’Affaires 2023 : 857,7 M€ (+7%) Chiffre d’Affaires du 4ème trimestre 2023 : 239,8 M€ (+10%) Freelance.com (Euronext Growth Paris – FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2023 (période du 1er janvier au 31 décembre 2023). Chiffre d’affaires

(en M€, données non auditées) 2023

consolidé 2022

consolidé Variation Chiffre d’affaires 9 mois 618,0 581,8 +6% Chiffre d’affaires au 4ème trimestre 239,8 218,5 +10% Chiffre d’affaires cumulé 12 mois 857,7 800,2 +7% Sur le 4ème trimestre, le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 239.8 M€, en croissance de 10% par rapport au 4ème trimestre 2022 (+1% de croissance organique). En France, Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 170.7 M€ sur le 4ème trimestre, en croissance de 17% par rapport au 4ème trimestre 2022 (+4 % de croissance organique) ;

A l’international, Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 69.1 M€ sur le 4 ème trimestre, en recul de 5% par rapport au 4ème trimestre 2022 (-7 % en organique). Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires annuel consolidé s’élève à 857.7 M€, en croissance de 7% par rapport à l’exercice 2022 (+4% de croissance organique). En hausse de 15 % sur le périmètre France à 583.7 M€ ;

En baisse de 6 % sur le périmètre international à 274.0 M€. Freelance.com a ralenti sa croissance en 2023, dans un contexte macroéconomique incertain L’incertitude économique internationale et le ralentissement provoqué par la hausse des taux des banques centrales ont décéléré le recours aux indépendants de nos clients en 2023. L’activité en France est néanmoins restée dynamique (+ 15%), soutenue par une forte croissance organique en première moitié d’année et par l’intégration du groupe OpenWork au 1er septembre 2023. Le périmètre international (-6% en 2023) s’est stabilisé sur la deuxième moitié de l’année après l’effacement graduel des prestations pharmaceutiques exceptionnelles survenues pendant la période Covid puis une redynamisation de notre activité commerciale. Nous prévoyons un retour progressif à la croissance en 2024. De belles perspectives pour 2024 Les intégrations d’OpenWork en septembre 2023, et de STA en janvier 2024 propulsent le chiffre d’affaires combiné de Freelance.com au-delà du milliard d’euros. Ces deux opérations renforcent notre positionnement sur le marché de la gestion des talents externes, et nous permettent de rétablir un niveau de croissance consolidée plus conforme aux attentes du Groupe. Prochains rendez-vous Résultats annuels 2023, le lundi 22 avril 2024.

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2024, le lundi 20 mai 2024.

