Communiqué de presse - 30 août 2021





Excellente croissance de Freelance.com :

+78% de croissance sur le deuxième trimestre 2021

+60% sur le 1er semestre 2021





Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er semestre de l'exercice 2021 (période du 1er janvier au 30 juin 2021).

Données non auditées en M€

(Normes françaises) 2021*

Consolidé 2020

Consolidé Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 98,8 69,2 43% Chiffre d'affaires 2er trimestre 113,2 63,7 78% Chiffre d'affaires 1er semestre 212,0 132,9 60%

*comprenant Inop's depuis le 01/07/2020 et Coworkees depuis le 05/03/2021



Un modèle plébiscité par le marché et une croissance supérieure à ses prévisions

Au 2ème trimestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Freelance.com s'est établi à 113,2 M€ en croissance de 78%, dont 21,5% de croissance organique**.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2021 le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 60% à 212 M€ (15% en organique)

En France, Freelance.com a totalisé 183,3 M€ de chiffre d'affaires sur le 1er semestre 2021, soit 86% du total consolidé du groupe. L'activité connaît une croissance de 73% sur le territoire domestique.

Malgré les contraintes sanitaires encore en œuvre dans beaucoup de pays, l'activité internationale a progressé de 6% sur le semestre (+25% pour le seul 2ème trimestre 2021), pour s'établir à 28,7 M€ et représente 14% du chiffre d'affaires total.

Le 1er semestre 2021 a dépassé nos projections budgétaires avec une forte démonstration de l'intégration réussie du groupe Inop's au sein des activités historiques de Freelance.com. Nos clients grands comptes reconnaissent cette complémentarité et ouvrent de nouveaux axes de collaboration à nos équipes.

A ce stade, et au vu de ses indicateurs et carnets de commandes, le groupe est très confiant dans sa capacité à réaliser une forte croissance sur l'exercice 2021 tout en continuant son programme de transformation avec les récentes acquisitions de Coworkees et TMC france afin d'aborder ses marchés avec encore plus de valeurs ajoutées pour ses clients.

Le processus en cours d'acquisition de la société Helvetic Payroll et ses modalités feront l'objet d'un communiqué dans les prochaines semaines.





Prochains rendez-vous :

Publication des résultats semestriels le 25 octobre 2021 après fermeture des marchés d'Euronext





À propos du groupe Freelance.com

Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, freelance.com s'appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées.

Le groupe freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d'expertise, gestion des ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité…

Avec un CA proforma de 376,3 M€ en 2020* et une présence en France et à l'international (Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), freelance.com est l'un des acteurs de référence du Future of Work avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

* CA 2020 proforma suite au rapprochement avec INOP'S le 18 Juin 2020.

** la croissance organique s'entend à comparaison de chiffre d'affaires proforma.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 37 459 685

Plus d'informations sur Freelance.com

FREELANCE.COM

Laurent LEVY

CEO

Port : 06 45 00 91 95

llevy@freelance.com FREELANCE.COM

Claude TEMPE

Vice-Président

Port : 06 60 51 60 06

ctempe@freelance.com BCW

Margo BAILLERES

Relations Presse

Port : 06 58 69 38 36

margo.bailleres@bcw-global.com ACTIFIN

Sébastien BERRET

Communication financière

Port : 06 02 08 45 49

sberret@actifin.fr

