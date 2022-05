Freelance.com: Chiffre d?affaires du 1er trimestre 2022 : 181,5 M?

Freelance.com

Communiqué de presse ? 16 mai 2022 Chiffre d?affaires du 1er trimestre 2022 : 181,5 M? Croissance consolidée : +83,7% Croissance organique : +24% Accélération de l?internationalisation et croissance forte Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 ? ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie son chiffre d?affaires réalisé sur le 1er trimestre 2022 (période du 1er janvier au 31 mars). Chiffre d?affaires 2022 Consolidé* 2021 Consolidé %Var 1er trimestre 181,5 98,8 +83,7% *Non audité par les Commissaires aux comptes Synergies et vitalité commerciale au sein de l?ensemble des entités du Groupe Sur le 1er trimestre 2022, le chiffre d?affaires consolidé de Freelance.com ressort en progression de 83,7% par rapport au 1er trimestre 2021, soit 181,5 M? contre 98,8 M? un an auparavant. Ce volume d?affaires bénéficie de la pleine contribution d?Helvetic Payroll, consolidée depuis le 1er novembre 2021. A périmètre constant, la croissance du Groupe ressort à 24% sur le 1er trimestre 2022. 40% du chiffre d?affaires réalisé à l?international En France, Freelance.com a totalisé 108,7 M? de chiffre d?affaires sur le trimestre, en croissance organique de 27,7% par rapport à la même période 2021 (85,1 M?) représentant 60% du total consolidé du Groupe. A l?international, le chiffre d?affaires a été multiplié par 5,3, passant de 13,7 M? au 1er trimestre 2021 à 72,8 M? au 1er trimestre 2022, bénéficiant de l?intégration d?Helvetic Payroll. Le total de l?activité réalisé à l?international représente 40% du chiffre d?affaires du Groupe sur ce trimestre contre 19% sur l?ensemble de l?exercice 2021, en croissance de 18%. Objectif de croissance à 2 chiffres pour 2022 et à 1 Md? en 2025 La qualité de la croissance réalisée sur le début d?année, le développement des synergies internes, l?orientation favorable des sous-jacents d?activité et la même vision du « Future of Work » au sein de l?ensemble des entités du Groupe confortent Freelance.com dans son ambition d?une croissance à deux chiffres sur l?exercice en cours et son intention d?atteindre le milliard d?euros de chiffre d?affaires à l?horizon 2025. Prochains rendez-vous : 17 juin 2022 : Assemblée générale annuelle

29 août 2022 : Chiffre d?affaires du 1 er semestre A propos du groupe Freelance.com

Positionné au c?ur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, Freelance.com s?appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées. Le groupe Freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d?expertise, gestion des ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité? Avec un CA proforma de 671 M? en 2021 et une présence en France et à l?international (Suisse, Maroc, Allemagne, Angleterre, Singapour), Freelance.com est l?un des acteurs de référence du « Future of Work » avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

