Freelance.com: Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022 : 201,5 M€

Communiqué de presse – 29 août 2022 Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022 : 201,5 M€ 26ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres



Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 : 383,0 M€ Croissance consolidée : +80,6% Croissance organique[1] : +23,4% Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie son chiffre d’affaires réalisé sur le 2ème trimestre 2022 (période du 1er avril au 30 juin 2022) et sur l’ensemble du 1er semestre 2022 (période du 1er janvier au 30 juin 2022). Chiffre d’affaires (en millions d’euros) 2022 Consolidé* 2021 Consolidé %Var 1er trimestre 181,5 98,8 +83,7% 2ème trimestre 201,5 113,2 +77,9% 1er semestre 383,0 212,0 +80,6% *Non audité par les Commissaires aux comptes Dynamique de croissance forte confirmée au 2ème trimestre En ligne avec la performance du début d’exercice, Freelance.com a enregistré sur le 2ème trimestre un chiffre d’affaires de 201,5 M€, en progression de 77,9% par rapport au même trimestre de l’exercice 2021. Cette évolution est portée à la fois par la poursuite d’une excellente dynamique sur le périmètre historique (27,3% à périmètre constant sur le trimestre), et par l’intégration d’Helvetic Payroll[2]. Le Groupe signe à cette occasion un 26ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires, dont 20 supérieurs à 20%. En cumul sur le semestre, le chiffre d’affaires s’établit ainsi à 383,0 M€, en hausse de 80,6% en données consolidées et 23,4% en données organiques, par rapport à la période comparable. Une performance portée par l’ensemble des zones du Groupe En France, le chiffre d’affaires de Freelance.com progresse de 31,5% sur le seul second trimestre 2022 pour s’établir à 129,1 M€ (contre 98,2 M€ au 2ème trimestre 2021). La performance semestrielle s’inscrit en hausse de 29,6% à 237,5 M€ (contre 183,3 M€ au 1er semestre 2021). A l’international, Freelance.com enregistre sur le 2ème trimestre 2022 un chiffre d’affaires de 72,3 M€, multiplié par près de 5 par rapport au 2ème trimestre 2021. Outre la consolidation d’Helvetic Payroll, le Groupe bénéficie également de l’évolution positive de l’euro face au franc suisse. Au global, les contributions respectives de la France et de l’international restent stables à environ 60% et 40% du chiffre d’affaires consolidé. Objectifs financiers de court et moyen terme confirmés A la suite d’un excellent premier semestre 2022, le Groupe entend poursuivre sa stratégie, basée notamment sur l’intégration des dernières acquisitions en France comme à l’international et la poursuite d’actions favorisant les synergies commerciales. Dans ce contexte positif, et malgré la prudence qu’impose l’environnement macroéconomique actuel, le Groupe confirme ses objectifs de croissance à court et moyen terme, avec une croissance à 2 chiffres du chiffre d’affaires en 2022, qui devrait se rapprocher des 800 M€, et atteindre le cap du milliard d’euros à l’horizon 2025. Freelance.com au départ de la Route du Rhum 2022 C’est en avril dernier que Freelance.com a annoncé son partenariat avec Guirec Soudée, marin-aventurier connu pour ses exploits sur les mers du monde entier. Scellé autour de valeurs communes de liberté, d’indépendance, d’entrepreneuriat et d’accomplissement de soi, ce partenariat a vocation à apporter une belle dose d’aventure, d’inspiration et de partage à la communauté de Freelance.com. Ces valeurs seront prochainement portées par le bateau Freelance.com et son skipper lors du départ de la Route du Rhum planifié le 6 novembre prochain depuis le port de Saint-Malo. Prochains rendez-vous : 24 octobre 2022 : Résultats du 1 er semestre 2022

21 novembre 2022 : Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2022 A propos du groupe Freelance.com Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, Freelance.com s’appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées. Le groupe Freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d’expertise, gestion des ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité… Avec un CA proforma de 671 M€ en 2021 et une présence en France et à l’international (Suisse, Maroc, Allemagne, Angleterre, Singapour), Freelance.com est l’un des acteurs de référence du « Future of Work » avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes. Libellé : FREELANCE.COM

[1] L'indicateur de croissance organique intègre la croissance du périmètre historique et celle des acquisitions, en consolidant ces dernières au 1er janvier des années N et N-1. [2] Pour rappel, Helvetic Payroll est consolidée dans les comptes de Freelance.com depuis le 1er novembre 2021.



