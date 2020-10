Confirmation d'éligibilité au PEA-PME







Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, confirme respecter tous les critères d'éligibilité au PEA-PME par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283) et précisé par la loi Pacte adoptée le 11 avril 2019. En conséquence, les actions Freelance.com peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui, pour rappel, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA).



Pour rappel, et comme communiqué le 30 août dernier :

- Au 1er semestre 2020, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 132,9 M€ (+19%).

- Au 1er semestre 2020, la société INOP'S, qui a intégré Freelance.com le 18 juin 2020, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 51,4 M€ (en croissance organique de 56%).



Le 1er semestre 2020 a fortement été impacté par les mesures de confinement, les restrictions sanitaires et leurs conséquences économiques. Mais notre modèle s'appuie sur des tendances de fond qui ne sont pas remises en cause, au contraire : transformation du rapport au travail, quête d'autonomie, entreprise de plus en plus agile et libérée, besoin d'expertises… A ce stade le groupe est confiant dans sa capacité à réaliser un exercice 2020 alliant croissance et rentabilité, et à poursuivre son développement à plus long terme.



Prochains rendez-vous :

Participation au MidCap Event le 19-20 octobre 2020

Publication des résultats semestriels le 22 octobre 2020 après fermeture des marchés d'Euronext



À propos du groupe Freelance.com

Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, Freelance.com s'appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées.

Le groupe Freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d'expertise, gestion des ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité…

Avec un CA proforma de 321,6 M€ en 2019* et une présence en France et à l'international (Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), Freelance.com est aussi l'un des acteurs de référence du Future of Work avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

* : CA 2019 proforma suite au rapprochement avec INOP'S, officialisé le 18 juin dernier.



Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 36 423 699

Plus d'informations sur Freelance.com



GROUPE FREELANCE.COM

Claude TEMPE

Vice-Président

Tél. : 01 80 48 70 00

ctempe@freelance.com

GROUPE FREELANCE.COM

Laurent LEVY

Directeur Général Délégué

Tél. : 01 55 62 12 34

llevy@freelance.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yXBslpZmaW3GlZ2eaMhpnGFlb2lnxGiabmeYlGJwZsnImZpmyJhkmZWVZm9mmmZo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65512-freelance-cp-pea-pme-20201008_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews