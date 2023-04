Freelance.com

Freelance.com : Des résultats annuels 2022 en très forte progression



24-Avr-2023 / 17:40 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse – 24 avril 2023 Des résultats annuels 2022 en très forte progression Chiffre d’affaires publié : +59% EBITDA*: +78% Résultat net part du groupe : +83% Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie les résultats financiers de son exercice 2022 (période du 1er janvier au 31 décembre 2022). Ces états financiers, audités, présentés et commentés ci-dessous de manière synthétique, ont été établis en données consolidées selon les normes comptables françaises et arrêtés par le Conseil d’Administration du 21 avril 2023. Données consolidées auditées en M€ (normes françaises) 2022 Consolidé 2021 Consolidé** Variation Chiffre d’affaires 800,2 502,6 +59% EBITDA* 27,0 15,2 +78% Résultat d’exploitation 24,7 13,8 +79% Résultat financier Résultat exceptionnel Impôt sur bénéfices Résultat de l’ensemble consolidé Résultat net (part du groupe) (3,1) 0,4 (3,9) 18,1 18,1 (1,2) (0,4) (2,1) 10,0 9,9 (1,9) 0,8 (1,8) +81% +83% *EBITDA = Résultat d’exploitation avant prise en compte des dotations aux amortissements et dotations/reprises aux provisions d’exploitation principalement pour risques et charges et indemnités de fin de carrière. **Intégrant Coworkees, TMC France et Helvetic Payroll, consolidées respectivement à compter du 05 mars, du 1er juillet et du 1er novembre 2021. Chiffre d’affaires 2022 consolidé : 800,2 M€ Sur l’ensemble de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires consolidé de Freelance.com a progressé de 59% à 800,2 M€ contre 502,6 M€ réalisé un an auparavant. Cette évolution a été portée à la fois par la qualité de la dynamique commerciale basée sur une offre de services adaptée à la demande (+19% de croissance organique) et par les acquisitions stratégiques et relutives pour le Groupe. En France, le chiffre d’affaires de Freelance.com s’est inscrit en hausse de 25 % à 509,7 M€.

A l’international, il ressort en croissance forte de 203% à 290,5 M€, bénéficiant notamment de l’intégration d’Helvetic Payroll dans les comptes. Le total de l’activité réalisée à l’international a ainsi représenté 36% du chiffre d’affaires du Groupe en 2022. Forte progression de l’EBITDA Les comptes consolidés de l’exercice 2022 font ressortir un EBITDA de 27,0 M€ contre 15,2 M€ en 2021, en hausse de 78% sur un an. Le résultat d’exploitation progresse de 79% à 24,7 M€ contre 13,8 M€ un an auparavant. Après prise en compte des résultats financier et exceptionnel, et d’un impôt sur les bénéfices de 3,9 M€, le résultat net part du Groupe ressort à 18,1 M€ contre 9,9 M€ en 2021, en hausse de 83%. Renforcement des capitaux propres et solides capacités financières A fin 2022, le Groupe bénéficie d’une structure bilantielle renforcée avec des capitaux propres de 137,9 M€ contre 116,6 M€ un an auparavant. La trésorerie disponible est en hausse de 21% à 81,1 M€ compte tenu notamment de flux de trésorerie d’exploitation à 27,9 M€ contre 11,1 M€ en 2021, en hausse de 151%. Perspectives 2023 L’orientation favorable des sous-jacents d’activité, la qualité de la dynamique commerciale actuelle et l’intégration sur douze mois des offres et compétences issues des sociétés récemment acquises, rendent le Groupe confiant dans ses perspectives de développement. Freelance.com entend étoffer sa proposition de valeur par des acquisitions structurantes de sociétés partageant la même vision du « Future of Work », disposant de savoir-faire spécifiques, complémentaires ou implantées dans de nouvelles zones géographiques à fort potentiel. Ceci afin de consolider son statut d’acteur de référence en Europe. Prochains rendez-vous : 15 mai 2023 : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2023

16 juin 2023 : Assemblée Générale Annuelle 2022

28 août 2023 : Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2023 A propos du groupe Freelance.com Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, Freelance.com s’appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées. Le groupe Freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d’expertise, gestion des ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité… Avec un CA de 800,2 M€ en 2022 (820,7 M€ de GMV) et une présence en France et à l’international (Allemagne, Angleterre, Maroc, Suisse), Freelance.com est l’acteur de référence du « Future of Work » avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes. Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 56 535 254 GROUPE FREELANCE.COM

Claude TEMPE Vice-Président

Port. : 06 60 51 60 06 ctempe@freelance.com GROUPE FREELANCE.COM Florent BRIANT Directeur Financier Port : 06 95 84 14 18

fbriant@freelance.com ANNEXE 1. BILAN / Total ACTIF Données consolidées auditées en M€ (normes françaises) 31/12/2022 31/12/2021 Actif immobilisé Dont Ecarts d’acquisition 191,2 181,1 187,0 178,6 Actif circulant Dont Créances clients Dont Autres créances 192,5 145,7 46,8 154,4 117,6 36,7 Trésorerie 81,1 67,2 Compte de régularisation 2,0 2,4 TOTAL ACTIF 466,7 411,0 ANNEXE 2. BILAN / Total PASSIF Données consolidées auditées en M€ (normes françaises) 31/12/2022 31/12/2021 Capitaux propres (part du groupe et intérêts minoritaires) 137,9 116,6 Provisions pour risques et charges 1,1 1,2 Dettes dont Emprunts et dettes financières dont Dettes fiscales et sociales dont Dettes fournisseurs dont Autres Dettes 326,7 110,0 88,6 121,3 6,8 291,3 115,3 77,3 93,7 5,1 Comptes de régularisation 1,2 1,9 TOTAL PASSIF 466,7 411,0 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Des résultats annuels 2022 en très forte progression