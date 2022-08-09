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Freelance com : Document AMF CP. 2022DD856677

09/08/2022 | 19:19
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2022DD856677

08 août 2022

FR0004187367 - DD152774

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

MOHAMED BENBOUBKER, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : FREELANCE.COM

LEI : 969500V6O5UX0822SR26

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 05 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 6.5000 Euro

VOLUME : 3 550.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 6.5000 Euro

VOLUME : 3 550.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 08 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Freelance.com SA published this content on 09 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 August 2022 17:18:09 UTC.


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Capitalisation 360 M 368 M -
VE / CA 2022 0,50x
VE / CA 2023 0,40x
Nbr Employés 283
Flottant 19,4%
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Objectif de cours Moyen 9,23 €
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Dirigeants et Administrateurs
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Florent Canetti Chief Financial Officer
Marc Guezou Director-Administration
Jérôme Teissier Independent Director
Yassir Khalid Lead Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
FREELANCE.COM-20.49%367
CINTAS CORPORATION-4.41%43 067
TELEPERFORMANCE SE-19.74%18 993
EDENRED SE28.07%13 233
BUREAU VERITAS SA-8.94%12 277
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