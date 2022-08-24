Connexion
Connexion
E-mail
Mot de passe

Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Freelance.com
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ALFRE   FR0004187367

FREELANCE.COM

(ALFRE)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 24/08/2022
6.000 EUR   -2.91%
18:38FREELANCE COM : Document AMF CP. 2022DD858026
PU
16:28FREELANCE COM : Document AMF CP. 2022DD857849
PU
09/08FREELANCE COM : Document AMF CP. 2022DD856677
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Freelance com : Document AMF CP. 2022DD858026

24/08/2022 | 18:38
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD858026

23 août 2022

FR0004187367 - DD152935

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

FREE-WORK GROUP SARL, Olivier MARTIN est administrateur de Freelance.com

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : FREELANCE.COM

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 12 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 6.2580 Euro

VOLUME : 29 821.0000

PRIX UNITAIRE : 6.2580 Euro

VOLUME : 54 442.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 6.2580 Euro

VOLUME : 84 263.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 23 août 2022

COMMENTAIRES :

Règlement du dividende du aux actionnaires de Free-Work Group sarl au titre de l'exercice 2021. Cession au cours moyen pondéré de juillet 2022.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Freelance.com SA published this content on 24 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 August 2022 16:37:45 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur FREELANCE.COM
18:38FREELANCE COM : Document AMF CP. 2022DD858026
PU
16:28FREELANCE COM : Document AMF CP. 2022DD857849
PU
09/08FREELANCE COM : Document AMF CP. 2022DD856677
PU
08/08FREELANCE.COM : Déclaration Dirigeants-Cession
CO
22/06FREELANCE.COM : Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2022. Nomination de 4 nouveaux adminis..
EQ
17/06FREELANCE.COM : Compte-rendu de l'Assemblée générale
CO
23/05FREELANCE.COM : Déclaration Dirigeants-Cession
CO
20/05FREELANCE.COM : Déclaration Dirigeants-Cession
CO
20/05FREELANCE.COM : Déclaration Dirigeants-Cession
CO
17/05FREELANCE COM : maintient le cap jusqu'en 2025
AO
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur FREELANCE.COM
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 791 M 789 M -
Résultat net 2022 20,3 M 20,3 M -
Dette nette 2022 33,5 M 33,4 M -
PER 2022 15,9x
Rendement 2022 -
Capitalisation 343 M 343 M -
VE / CA 2022 0,48x
VE / CA 2023 0,38x
Nbr Employés 283
Flottant 19,3%
Graphique FREELANCE.COM
Durée : Période :
Freelance.com : Graphique analyse technique Freelance.com | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique FREELANCE.COM
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 6,18 €
Objectif de cours Moyen 9,23 €
Ecart / Objectif Moyen 49,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Sylvestre Blavet Chairman & Chief Executive Officer
Florent Canetti Chief Financial Officer
Marc Guezou Director-Administration
Jérôme Teissier Independent Director
Yassir Khalid Lead Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
FREELANCE.COM-24.17%343
CINTAS CORPORATION-3.42%43 310
TELEPERFORMANCE SE-23.52%17 706
EDENRED SE26.50%12 787
BUREAU VERITAS SA-10.14%11 854
LG CORP.0.49%9 752