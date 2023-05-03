Freelance com : Document AMF CP. 2023DD898171

FR0004187367 - DD156402
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
INTERSPIRO INTERNATIONAL SA, président
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : FREELANCE.COM
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 28 avril 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 5.6800 Euro
VOLUME : 2 000.0000
PRIX UNITAIRE : 5.6643 Euro
VOLUME : 400.0000
PRIX UNITAIRE : 5.6585 Euro
VOLUME : 500.0000
PRIX UNITAIRE : 5.6600 Euro
VOLUME : 500.0000
INFORMATIONS AGREGEES