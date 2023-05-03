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Freelance com : Document AMF CP. 2023DD898171

03/05/2023 | 18:36
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2023DD898171

03 mai 2023

FR0004187367 - DD156402

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

INTERSPIRO INTERNATIONAL SA, président

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : FREELANCE.COM

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 28 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 5.6800 Euro

VOLUME : 2 000.0000

PRIX UNITAIRE : 5.6643 Euro

VOLUME : 400.0000

PRIX UNITAIRE : 5.6585 Euro

VOLUME : 500.0000

PRIX UNITAIRE : 5.6600 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 5.6721 Euro

VOLUME : 3 400.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 03 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Freelance.com SA published this content on 03 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 May 2023 16:35:04 UTC.


© Publicnow 2023
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PER 2022 14,2x
Rendement 2022 -
Capitalisation 314 M 345 M -
VE / CA 2022 0,44x
VE / CA 2023 0,36x
Nbr Employés 286
Flottant 16,2%
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Consensus
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