Freelance.com

Freelance.com: Freelance.com renforce encore son offre de services sur le marché du freelancing



23-Oct-2023 / 08:40 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse – lundi 23 octobre 2023 Freelance.com renforce encore son offre de services sur le marché du freelancing

Après l’intégration d’OpenWork, Freelance.com annonce son projet d’acquisition du groupe STA Freelance.com (Euronext Growth Paris – FR0004187367 – ALFRE), leader européen de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, annonce la signature d’une promesse synallagmatique avec STA Groupe, spécialiste du portage salarial des indépendants et de la mise en relation de consultants hautement qualifiés avec les entreprises. Le rapprochement avec STA permettra à Freelance.com de renforcer sa gamme de services aux indépendants et aux entreprises en participant activement à la consolidation du marché du portage salarial en France. L’acquisition, qui sera réalisée en numéraire, doit intervenir début janvier 2024. Après 86 millions d’euros en 2022, le groupe STA prévoit de réaliser une forte croissance de chiffre d’affaires pour l’exercice en cours. Le nouvel ensemble représentera un chiffre d’affaires combiné 2023 de plus d’1 milliard d’euros ouvrant de très belles perspectives pour 2024 et les années suivantes. STA, comme OpenWork, est sur un segment qui vient compléter parfaitement l’offre existante de Freelance.com, notamment dans le domaine des compétences IT. La dynamique commerciale qu’ont su engendrer ces 2 sociétés leur a permis de réaliser une croissance d’activité bien supérieure à la moyenne du marché du portage salarial depuis 2019, augurant de très belles synergies futures avec les offres existantes de Freelance.com. Les outils et les process mis en place par STA leur permettent de produire leurs services à des coûts extrêmement compétitifs et lui assurent une rentabilité conforme aux standards de Freelance.com. « Le groupe STA jouit d’une excellente réputation auprès d’une clientèle de freelances et de grands comptes. Elle dispose d’une plateforme ergonomique et également d’une offre de service innovante, full digital, en mode SaaS. Au-delà des synergies entre nos savoir-faire pour asseoir la position de leader du groupe Freelance.com sur le marché du portage salarial en France et en Europe, les acquisitions successives d’OpenWork et STA permettront d’enrichir le vivier de talents de Freelance.com avec près de 15.000 consultants en activité. Freelance.com consolide ainsi son positionnement sur des compétences très demandées par ses clients grands comptes : consultants en stratégie, experts métiers, managers de transitions, et freelances IT. » Laurent Perret, DGA de Freelance.com en charge du portage salarial « Après 12 ans de croissance continue, je souhaite adosser le groupe STA à un partenaire à même d’assurer sa pérennité et son développement. J’ai été séduit par le projet industriel à long terme de Freelance.com, qui vise à faciliter la recherche de missions par les indépendants et la recherche de talents par les entreprises, en particulier dans le domaine de l’IT. La large palette de services offerts par Freelance.com vient parfaitement compléter les spécificités de notre modèle et la qualité de l’accompagnement de nos clients. » David Forner, Président fondateur de STA Groupe A propos du groupe Freelance.com Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, Freelance.com est leader européen des solutions Talent as a Service (TAAS), pour connecter les grandes entreprises et leurs talents externes. Le groupe propose une gamme complète de services : sourcing d’expertise, pilotage de projets, portage commercial, portage salarial et gestion de la conformité. Freelance.com s’appuie sur une communauté de plus de 150 000 (106 000 en France) consultants et experts qualifiés, travaillant en freelance ou au sein de PME hyperspécialisées, et ayant au total délivré plus de 12 500 prestations en 2022. Avec 350 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 800,2 millions d’euros en 2022 (820,7 millions d’euros de GMV), une présence en France et à l’international (Allemagne, Belgique, Maroc, Suisse), Freelance.com est l’acteur de référence du « Future of Work », reconnu comme l'un des « Champions de la Croissance 2023 » par Les Echos. Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 56 535 254

Plus d'informations sur https://www.freelance.com GROUPE FREELANCE.COM

Claude TEMPE Vice-Président

Port. : 06 60 51 60 06 ctempe@freelance.com GROUPE FREELANCE.COM Florent BRIANT Directeur financier Port. : 06 95 84 14 18 fbriant@freelance.com Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Freelance.com : Freelance.com renforce encore son offre de services sur le marché du freelancing