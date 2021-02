.





Freelance.com (Euronext Growth - FR0004187367 - ALFRE), acteur leader de la relation entre entreprises et freelances/PME, informe ses actionnaires qu'une Assemblée Générale extraordinaire et ordinaire se tiendra le vendredi 05 mars 2021, à 14 h 30,

Exceptionnellement, en tenant compte de la crise sanitaire actuelle, cette assemblée se tiendra par visioconférence*.L'avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié le 29 janvier 2021 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.

Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent également dans le même avis. Tous les documents relatifs à cette Assemblée peuvent être consultés sur le site Internet de la société https://investors.freelance.com/ > Informations réglementées > Assemblées générales.

Les documents et renseignements prévus notamment aux articles L.225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions légales et réglementaires.

Prochains rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires annuel 2020 le lundi 1er mars 2021, après clôture des marchés d'Euronext

À propos du groupe Freelance.com

Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, Freelance.com s'appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées.

Le groupe Freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d'expertise, gestion des ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité…

Avec un CA proforma de 321,6 M€ en 2019** et une présence en France et à l'international (Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), Freelance.com est aussi l'un des acteurs de référence du Future of Work avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

(*) Un site visé à l'article R.225-61 du Code de commerce sera aménagé aux fins de participation et de vote par visioconférence ou par tout moyen de télécommunication : cette modalité ayant été retenue pour la réunion de l'Assemblée Générale

(**) CA 2019 proforma suite au rapprochement avec INOP'S, officialisé le 18 juin 2020.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 36 423 699

Plus d'informations sur Freelance.com

CONTACT INVESTISSEURS CONTACT PRESSE Laurent Levy

CEO Freelance.com

llevy@freelance.com Claude Tempé

VP Freelance.com

ctempe@freelance.com Joseph de Beco

06 87 84 55 01

joseph.debeco@gen-g.com

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/67723-freelance-cp-ag-05-03-21-vdef.pdf

