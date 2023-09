Freelance.com

Freelance.com: Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2022



14-Sep-2023 / 20:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse – 14 septembre 2023 Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2022 Freelance.com (Euronext Growth - FR0004187367 - ALFRE) annonce que son Document d’Enregistrement Universel 2022 a été déposé auprès de l’Autorité des Marché Financiers (AMF) le 14 septembre 2023, sous le numéro D.23-0703. Ce document (en français) est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir des sites Internet de l’AMF www.amf-france.org et de la Société http://www.freelance.com. (ou ici https://investors.freelance.com/comptes-et-rapports-annuels/) Des exemplaires du Document d’Enregistrement Universel sont également disponibles, sans frais, au siège de la Société, situé 1, parvis de La Défense - 92044 Paris La Défense cedex. À propos du groupe Freelance.com Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, Freelance.com s’appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées. Le groupe Freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d’expertise, gestion des ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité… Avec un CA de 800,2 M€ en 2022 (820,7 M€ de GMV) et une présence en France et à l’international (Allemagne, Angleterre, Maroc, Suisse), Freelance.com est l’acteur de référence du « Future of Work » avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes. Libellé : FREELANCE.COM Code ISIN : FR0004187367 Code mnémonique : ALFRE Nombre d'actions composant le capital social : 56 535 254 Plus d'informations sur https://www.freelance.com GROUPE FREELANCE Claude TEMPE Vice-Président Port. : 06 60 51 60 06 ctempe@freelance.com GROUPE FREELANCE.COM

Florent BRIANT

Directeur financier

Port. : 06 95 84 14 18 fbriant@freelance.com Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Freelance.com : Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2022