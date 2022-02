Freelance.com: Poursuite de la forte croissance de l'activité en France et à l'international

Freelance.com

Communiqué de presse - 28 février 2022 Poursuite de la forte croissance de l'activité en France et à l'international Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021 : 178 M? (+67%) Chiffre d'affaires 2021 publié : 502,4 M? (+55%) Chiffre d'affaires 2021 proforma : 671 M? Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2021 (période du 1er janvier au 31 décembre 2021). Données consolidées non auditées (en M?, normes françaises) 2021[1] 2020 Variation Chiffre d'affaires 9 mois 324,3 217,7 +49% Chiffre d'affaires au 4ème trimestre 178,0 106,3 +67% Chiffre d'affaires cumulé 12 mois 502,4 324,0 +55% (1) intégrant Coworkees, TMC France et Helvetic Payroll, consolidées respectivement à compter du 05 mars, du 1er juillet et du 1er novembre 2021. Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021 : reflet d'une offre adaptée et de la dynamique d'acquisitions Au 4ème trimestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Freelance.com s'est établi à 178,0 M? contre 106,3 M? réalisé un an auparavant, soit +67% sur un an. Cette forte progression résulte à la fois de la qualité de la dynamique commerciale (+31% de croissance organique) et de l'intégration d'Helvetic Payroll, société suisse récemment acquise et consolidée dans les comptes du Groupe depuis le 1er novembre 2021. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires annuel consolidé s'élève à 502,4 M?, en croissance de 55% par rapport à l'exercice 2020 (+24% de croissance organique). En France, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 406,5 M? sur l'année 2021, en croissance de 49% par rapport à 2020, représentant 81% du total consolidé du Groupe. A l'international, l'activité est en hausse de 85% sur 2021 à 96 M?, intégrant Helvetic Payroll depuis le 1er novembre 2021. Chiffre d'affaires 2021 proforma supérieur aux attentes (671 M?) Le chiffre d'affaires proforma, comptabilisant l'intégralité de l'activité sur 12 mois de l'ensemble du périmètre ressort à 671 M?, soit le double du chiffre d'affaires publié en 2020 et un niveau supérieur aux prévisions communiquées précédemment. Le Groupe, qui a pour ambition d'agir en tant qu'expert international du freelancing a su opérer des acquisitions stratégiques permettant à la fois d'adresser de nouveaux segments de marchés et de s'implanter sur de nouveaux secteurs géographiques. Freelance.com confiant dans le maintien de ses objectifs La dynamique observée tout au long de l'exercice 2021, l'orientation favorable des sous-jacents d'activité, l'intégration en année pleine des offres et compétences issues des opérations de croissance externe rendent Freelance.com confiant dans son objectif de réaliser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres en 2022. Fort d'un modèle économique robuste et éprouvé, le Groupe confirme son ambition d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires à moyen terme. Prochains rendez-vous : Publication des résultats annuels 2021, le lundi 25 avril 2022 ;

Assemblée Générale mixte, le vendredi 17 juin 2022 ; A propos du groupe Freelance.com

Positionné au c?ur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, Freelance.com s'appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées. Le groupe Freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d'expertise, gestion des ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité. Avec un CA proforma de 671 M? en 2021* et une présence en France et à l'international (Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), Freelance.com est l'un des acteurs de référence du « Future of Work » avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 55 508 669

