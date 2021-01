Freelance.com annonce la signature d'un traité d'apport

avec Coworkees

Communiqué de presse

Paris, le 22 janvier 2021

Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), acteur leader de la relation entreprises - talents externes, annonce la signature d'un traité d'apport avec le groupe Coworkees, plateforme qui ac- compagne les entreprises qui souhaitent travailler avec des freelances spécialistes du marketing et de la communication en France et en Suisse.

A son terme, ce processus, qui doit mener au rapprochement des deux entités, permettra à Freelance.com de renforcer sa communauté de talents externes de nouveaux profils spécialistes du marketing et de la communication, et ainsi de répondre toujours plus efficacement aux besoins des entreprises. Fondé en 2016 par Julie Huguet, Coworkees compte désormais 10 salariés, et travaille avec plus de 1000 entreprises et 25 000 freelances.

Ce rapprochement entre Freelance.com et Coworkees ouvre de belles perspectives. En moins de deux ans, Coworkees a su convaincre des milliers de freelances et de clients, en France et en Suisse, grâce à des équipes passionnées et des initiatives innovantes. Nous sommes convaincus que leur expertise contribuera à renforcer notre proposition de valeur . »

Laurent Levy, CEO de Freelance.com

Je me réjouis de cette opération qui va nous permettre de continuer notre développement en Europe et le déploiement de nouveaux services d'accompagnement tant pour les freelances que pour les entreprises. »

Julie Huguet, Fondatrice et CEO de Coworkees

À propos du groupe Freelance.com

Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, Freelance.com s'appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées.

Le groupe Freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d'expertise, gestion des ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité…

Avec un CA proforma de 321,6 M€ en 2019* et une présence en France et à l'international (Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), Freelance.com est aussi l'un des acteurs de référence du Future of Work avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

* CA 2019 proforma suite au rapprochement avec INOP'S, officialisé le 18 juin dernier.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 36 423 699

