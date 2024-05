Freelance.com bien orienté : l'activité résiste mieux que prévu en France

Le 21 mai 2024 à 15:43 Partager

Freelance.com gagne 3,88% à 3,48 euros grâce à une activité qui a mieux résisté que prévu au premier trimestre grâce à la France. Soutenu par les acquisitions en France d’OpenWork et STA, ses revenus ont bondi de 24% à 258,2 millions d’euros. En organique, la croissance du spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes tombe à 1%. TP Icap Midcap anticipait pour sa part un repli de 3% à données comparables. Le broker, qui est à l’achat sur la valeur, souligne que " la dynamique se montre plus résiliente que prévu en France ".



Dans ce pays, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 191,3 millions d'euros, en croissance de 39% par rapport au premier trimestre 2023. La croissance organique a atteint 4%. Cette dernière " est restée atténuée par le contexte économique difficile, dans la continuité du second semestre 2023 ", a commenté la société. TP Icap Midcap rappelle l'effet de base difficile, la croissance s'étant élevée à 27% un an plus tôt à la même époque.



A l'international, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 66,9 millions d'euros, en recul de 5%. Il a baissé de 7 % en organique. Cette dernière est " impactée par un solide premier semestre 2023 comparatif ", explique le groupe.



" Les intégrations d'OpenWork le 1er septembre 2023, et de STA le 11 janvier 2024 font progresser le chiffre d'affaires combiné de Freelance.com au-delà du milliard d'euros et renforcent notre positionnement sur le marché de la gestion des talents externes " indique la société à propos de ses perspectives. Elle continue d'étudier les opportunités de croissances externes en France et en Europe.