Freelance com : bondit à la faveur d'une croissance interne trimestrielle élevée

L'action Freelance est propulsée en hausse de 6,70 % à 4,30 euros par une forte accélération de sa croissance organique au troisième trimestre. Tirée par la France, elle s'est élevée à 17% contre 11% au deuxième trimestre. Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externe a ainsi généré entre juillet et septembre, un chiffre d'affaires consolidé de 85,1 millions d'euros, en croissance de 59% en données publiées. Il inclut les ventes réalisées par INOP'S, dont l'acquisition a été annoncée en juin, à partir du 1er juillet.



En cumulé au 30 septembre 2020, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 217,7 millions en croissance de 32%, dont 18% de croissance organique).



Le groupe doit sa performance à la France où il a totalisé 178,6 millions de chiffre d'affaires cumulé, soit 82% du total. L'activité y a connu une croissance organique de 25%.



A l'international, les revenus ont baissé de 6% pour s'établir à 39,1 millions (18% du chiffre d'affaires total). Cette activité est notamment perturbée par l'arrêt des vols internationaux.



" Malgré des signaux positifs, le manque de visibilité sur les perspectives de croissance au dernier trimestre invite à rester prudent et à se garder de toute annonce prématurée " a indiqué le groupe dans ses perspectives. A ce stade, Freelance.com est confiant dans sa capacité à réaliser un exercice 2020 alliant croissance et rentabilité, et à poursuivre son développement à plus long terme.