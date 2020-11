Freelance.com : croissance de 32% du CA à neuf mois

Freelance.com affiche au titre de son troisième trimestre un chiffre d'affaires de 85,1 millions d'euros, en croissance de 59% (+17% en organique), portant le cumul au 30 septembre à 217,7 millions, en croissance de 32% (+18% en organique).



'Le premier semestre 2020 ainsi que le troisième trimestre ont fortement été impactés par les mesures de confinement, les restrictions sanitaires et leurs conséquences économiques', note la société d'intermédiation entre entreprises et freelances/PME.



'Malgré des signaux positifs, le manque de visibilité sur les perspectives de croissance au dernier trimestre invite à rester prudents', ajoute le groupe, qui reste toutefois 'confiant dans sa capacité à réaliser un exercice 2020 alliant croissance et rentabilité'.



