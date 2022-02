Freelance.com : croissance de 67% au quatrième trimestre

Au 4ème trimestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Freelance.com s'est établi à 178 millions d’euros contre 106,3 millions un an auparavant, soit +67% sur un an. « Cette forte progression résulte à la fois de la qualité de la dynamique commerciale (+31% de croissance organique) et de l'intégration d'Helvetic Payroll, société suisse récemment acquise et consolidée dans les comptes du groupe depuis le 1er novembre 2021 », a expliqué Freelance.com.



Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires annuel consolidé s'élève à 502,4 millions d'euros, en croissance de 55% par rapport à l'exercice 2020 (+24% de croissance organique).



En France, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 406,5 millions d'euros sur l'année 2021, en croissance de 49% par rapport à 2020, représentant 81% du total consolidé du groupe.



A l'international, l'activité est en hausse de 85% sur 2021 à 96 millions d'euros, intégrant Helvetic Payroll depuis le 1er novembre 2021.



"La dynamique observée tout au long de l'exercice 2021, l'orientation favorable des sous-jacents d'activité, l'intégration en année pleine des offres et compétences issues des opérations de croissance externe rendent Freelance.com confiant dans son objectif de réaliser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres en 2022", indique le groupe.



En parallèle, il confirme son ambition d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires à moyen terme.