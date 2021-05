Freelance.com : Freelance.com entre en négociation exclusive avec Helvetic Payroll

A Paris, Le 3 Mai 2021



Freelance.com entre en négociation exclusive avec Helvetic Payroll



pour créer le leader européen du freelancing et de l'intermédiation entre entreprises et talents externes





Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), acteur leader en France de la relation entreprises – talents externes, entre en phase de négociation exclusive avec Helvetic Payroll, le leader du portage salarial en Suisse, avec la volonté de consolider le marché européen du freelancing.

« Nous sommes sur un marché structurellement porteur : Helvetic Payroll a réalisé une croissance annuelle de plus de 30% ces 3 dernières années et freelance.com a doublé de taille sur la même période : ce rapprochement va accélérer cette dynamique. Helvetic Payroll a une vision très claire du Future of Work et accompagne à la fois les consultants indépendants et les entreprises avec des solutions totalement digitales, tout en apportant une large palette de services de conseils financiers, juridiques, fiscaux… »

Sylvestre Blavet, Président de freelance.com







« Nous partageons avec freelance.com une même vision : ce que l'on a vu dans l'IT et le numérique est en train de se généraliser à l'ensemble des métiers à forte valeur ajoutée. Les meilleurs experts font de plus en plus le choix d'être indépendants, et notre mission est de permettre aux entreprises de travailler de manière fluide avec cette nouvelle génération d'experts. »

Khaled Yatouji, CEO de Helvetic Payroll



Le nouveau groupe ainsi constitué prévoit de réaliser un chiffre d'affaires proforma de plus de 600 M€ dès 2021 et ambitionne d'atteindre 1 milliard d'euros d'ici 2025.





À propos du groupe freelance.com

Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, freelance.com s'appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées.

Le groupe freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d'expertise, gestion des ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité…

Avec un CA proforma de 376,3 M€ en 2020* et une présence en France et à l'international (Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), freelance.com est l'un des acteurs de référence du Future of Work avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

* CA 2020 proforma suite au rapprochement avec INOP'S le 18 Juin 2020.



À propos de Helvetic Payroll

Helvetic Payroll est le leader du portage salarial en Suisse. En 2020, il a réalisé un CA de 153 M€.

La société fondée en 2010 par Khaled Yatouji & Samuel Venker emploie aujourd'hui une équipe de 21 collaborateurs. Elle compte plus de 500 clients et accompagne plus de 1 200 consultants suisses ou internationaux. Elle a également développé une solution digitale de gestion et de paiement des consultants externes qui gère l'intégralité des étapes de la chaîne RH.



Plus d'informations sur https://www.helvetic-payroll.ch/

