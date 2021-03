Freelance.com : apport en nature de Coworkees approuvé en AGE

Freelance.com indique que son assemblée générale extraordinaire du 5 mars s'est prononcée en faveur d'un apport en nature de l'intégralité des titres de Coworkees au profit de Freelance.com et de l'augmentation de capital en découlant.



Pour rappel, le groupe avait communiqué le 22 janvier sur ce projet d'apport en nature. En conséquence, afin de rémunérer cet apport, il a augmenté son capital par l'émission de 494.986 actions au prix de 4,83 euros par action au profit des actionnaires de Coworkees.



Coworkees permet de sourcer facilement un talent ou une équipe parmi une communauté de 25.000 freelances spécialistes du marketing et de la communication présents en France et en Suisse. La société accompagne plus de 1.000 clients dans la réalisation de leurs projets.



