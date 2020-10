Freelance.com – Résultats 1er semestre 2020:

Sur ce semestre la croissance du Groupe a été principalement tirée par l'activité en France. L'activité à l'international qui dégage de plus fortes marges a été plus affectée par les mesures de confinement liées à la pandémie et la fermeture des aéroports.

Lors de sa réunion du 22 octobre 2020, le Conseil d'administration de Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE) a arrêté les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2020. Ces informations semestrielles non auditées, présentées et commentées ci-dessous de manière synthétique, ont été établies en données consolidées selon les normes comptables françaises.

La société INOP'S est rentable et permet au Groupe de réaliser, en données pro forma, un résultat d'exploitation de 4,0 M€ vs 4,6 M€ au 30 juin 2019.

Au 30 juin 2020, le Groupe bénéficiait d'une structure de bilan solide avec un total bilan de 181,4 M€ (vs 130,7 M€ au 31 décembre 2019) et des capitaux propres renforcés à 41,8 M€ (vs 39,7 M€ au 31décembre 2019). Ce bilan consolidé intègre également les comptes de la société INOP'S, acquise le 18 juin 2020.

Après prise en compte de l'impôt sur les résultats et de la participation, le résultat net part du groupe s'est établi à 2,2 M€ en 2020 (3,1 M€ pro forma), contre un bénéfice de 3,3 M€ un an plus tôt.

Cette rentabilité plus faible que l'exercice précédent s'explique par le soutien apporté aux indépendants et l'évolution du mix d'activité, le chiffre d'affaires à plus fortes marges ayant été plus particulièrement affecté par la pandémie, notamment à l'international.

Objectifs financiers : incertitudes à court terme, confiance pour l'avenir

Le 1er semestre 2020 a été fortement impacté par les mesures de confinement, les restrictions sanitaires et leurs conséquences économiques. Malgré quelques signaux positifs, le manque de visibilité sur les perspectives de croissance au second semestre invite à rester prudents et à se garder de toute annonce prématurée.

Cependant, le modèle du groupe s'appuie sur des tendances de fond qui ne sont pas remises en cause, au contraire : transformation du rapport au travail, quête d'autonomie, entreprise de plus en plus agile et libérée, besoin d'expertises…

Le groupe est confiant dans sa capacité à réaliser un exercice 2020 alliant croissance et rentabilité, et à poursuivre son développement à plus long terme. Son ambition de dépasser le seuil des 500 M€ de chiffre d'affaires d'ici 3 ans est maintenue.

A propos du groupe Freelance.com

Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, Freelance.com s'appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées.

Le groupe Freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d'expertise, gestion des ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité…

Avec un CA proforma de 321,6 M€ en 2019* et une présence en France et à l'international (Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), Freelance.com est aussi l'un des acteurs de référence du Future of Work avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

: CA 2019 proforma suite au rapprochement avec INOP'S, officialisé le 18 juin dernier.

