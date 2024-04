Freelance.com

Freelance.com: résultats de l'année 2023, une solide croissance de l'EBITDA (+9%)



22-Avr-2024 / 18:40 CET/CEST

Communiqué de presse – 22 avril 2024 Chiffre d’Affaires 2023 : 857,7 M€ (+7%) EBITDA* : 29,4 M€ (+9%) Freelance.com (Euronext Growth Paris – FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie les résultats financiers de son exercice 2023 (période du 1er janvier au 31 décembre 2023). Ces états financiers, audités, présentés et commentés ci-dessous de manière synthétique, ont été établis en données consolidées selon les normes comptables françaises et arrêtés par le Conseil d’Administration du 19 avril 2024. Données consolidées auditées en M€ 2023

consolidé 2022

consolidé Variation Chiffre d’affaires 857,7 800,2 +7% EBITDA 29,4 27,0 +9% Résultat d’exploitation 26,0 24,7 +5% Résultat financier (4,6) (3,1) (1,5) Résultat exceptionnel (1,1) 0,4 (1,5) Impôt sur bénéfices (4,1) (3,9) (0,2) Dotation sur écarts d’acquisitions (1,6) 0 (1,6) Résultat de l’ensemble consolidé 14,6 18,1 -19% Résultat net (part du groupe) 14,5 18,1 -19% *EBITDA = Résultat d’exploitation avant prise en compte des dotations aux amortissements et dotations/reprises aux provisions d’exploitation principalement pour risques et charges et indemnités de fin de carrière. Chiffre d’affaires 2023 consolidé : 857,7 M€ (+7%) Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires annuel consolidé s’élève à 857,7 M€, en croissance de 7% par rapport à l’exercice 2022 (+4% de croissance organique). L’incertitude économique internationale et le ralentissement de la dynamique d’embauche ont décéléré le recours aux indépendants de nos clients en 2023. En comptabilisant sur 12 mois les volumes d’activité d’OpenWork, le chiffre d’affaires proforma 2023 ressort à 902.6 M€. En France, le chiffre d’affaires s’est inscrit en hausse de 15% à 583,7 M€, soutenu par une forte croissance organique en première moitié d’année et par l’intégration du groupe OpenWork au 1 er septembre 2023.

A l’international, Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 274,0 M€, en baisse de 6%. Solide croissance de l’EBITDA, quelques exceptionnels impactent le résultat net Les comptes consolidés de l’exercice 2023 font ressortir un EBITDA de 29,4 M€ contre 27,0 M€ en 2022, en hausse de 9% sur un an. Cette croissance légèrement supérieure à celle du chiffre d’affaires est due au maintien de la marge brute sur l’année, tout en bénéficiant d’économies d’échelle. L’utilisation d’actions rachetées sur le marché dans le cadre du plan d’attribution gratuite d’actions impacte négativement les charges d’exploitations de 1,2 M€. Le résultat d’exploitation progresse de 5% à 26,0 M€, impacté par les importants investissements informatiques en cours qui accroissent les amortissements. Après prise en compte de certains éléments non récurrents, le résultat net part du groupe ressort à 14,5 M€ contre 18,1 M€ en 2022. Les charges liées au résultat exceptionnel, à la dépréciation liée à l’arrêt programmé des activités de formation historiques de TMC et aux différences négatives de change ont un impact négatif de 3,7 M€ sur le résultat net. Renforcement des capitaux propres et solides capacités financières A fin 2023, le Groupe bénéficie d’une structure bilantielle renforcée avec des capitaux propres de 153,6 M€ contre 137,9 M€ un an auparavant. La trésorerie disponible est en hausse de 8% à 87,9 M€ compte tenu d’une variation de trésorerie hors émission d’emprunt de +8,7 M€ sur l’année. La trésorerie et les liquidités assimilées (VMP) s’élèvent à 129,4 M€. Le conseil d’Administration a proposé la distribution d’un dividende d’un montant de huit centimes par actions au titre de cet exercice. La politique de dividendes sera réévaluée l’année prochaine. 2024, une année de transition Dans un contexte de marché du travail encore incertain, le Groupe demeure prudent sur ses perspectives en France et à l’international et vise une croissance organique légèrement positive sur l’année. Les intégrations d’OpenWork le 1er septembre 2023, et de STA le 11 janvier 2024 font cependant progresser le chiffre d’affaires combiné de Freelance.com au-delà du milliard d’euros. Ces deux opérations renforcent notre positionnement sur le marché de la gestion des talents externes, et nous permettent de rétablir un niveau de croissance consolidée plus conforme aux attentes du Groupe. Prochains rendez-vous Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2024, le lundi 20 mai 2024.

Assemblée Générale annuelle 2024, le vendredi 14 juin 2024.

A propos du groupe Freelance.com Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, Freelance.com est leader européen des solutions Talent as a Service (TAAS), pour connecter les grandes entreprises et leurs talents externes. Le groupe propose une gamme complète de services : sourcing d'expertise, pilotage de projets, portage commercial, portage salarial et gestion de la conformité. Freelance.com s'appuie sur une communauté de plus de 150 000 (106 000 en France) consultants et experts qualifiés, travaillant en freelances ou au sein de PME hyperspécialisées, et ayant au total délivré plus de 15 000 prestations en 2023. Avec 321 collaborateurs et un CA proforma de 902.6 M€ en 2023, une présence en France et à l'international (Suisse, Belgique, Maroc, Angleterre, Allemagne), Freelance.com est l'acteur de référence du « Future of Work », reconnu comme l'un des « Champions de la Croissance 2023 » par Les Echos.

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 56 535 254

Plus d'informations sur https://www.freelance.com Groupe Freelance.com Tristan DE VILLEMEUR Responsable Relations Investisseurs Tel. +33 6 70 35 46 49 tdevillemeur@freelance.com Groupe Freelance.com Florent BRIANT Directeur financier Port. : 06 95 84 14 18 fbriant@freelance.com ANNEXE 1. BILAN / Total ACTIF Actif en M€ 31/12/2023 31/12/2022 Actif immobilisé

Dont Ecart d’acquisition 197,2

184,4 191,2

181,1 Actif circulant

Dont Créances clients

Dont Autres créances 193,4

144,8

48,6 192,5

145,7

46,8 Valeurs mobilières de placement 41,5 0,0 Disponibilités 87,9 81,1 Comptes de régularisation 3,0 2,0 Total actif 523,0 466,7 ANNEXE 2. BILAN / Total PASSIF Passif en M€ 31/12/2023 31/12/2022 Capitaux propres (part du groupe et intérêts minoritaires) 153,6 137,9 Provisions pour risques et charges 2,5 1,1 Dettes

Dettes financières

Dettes fournisseurs

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes 364,0

137,4

120,3

98,4

7,8 326,7

110,0

121,3

88,6

6,8 Comptes de régularisation passif 2,8 1,2 Total Passif 523,0 466,7 ANNEXE 3. Tableau de flux de trésorerie Tableau de flux de trésorerie 31/12/2023 31/12/2022 Trésorerie d’ouverture 81,0 67,1 Flux d’exploitation

Dont marge brute d’autofinancement

Dont variation BFR 27,4

21,6

5,8 27,9

20,0

7,9 Flux d’investissement

Dont acquisitions d’immobilisations

Dont variation dettes sur immobilisations

Dont variation de périmètre

Dont autres (3,9)

(4,2)

(0,1)

0,4

0,0 (9,0)

(4,2)

(5,8)

0,6

0,4 Flux de financement

Dont émission d’emprunts

Dont remboursement d’emprunts 24,2

39,7

(15,5) (5,3)

6,0

(11,2) Autres flux 0,7 0,2 Trésorerie de clôture 129,4 81,0 Fichier PDF dépôt réglementaire



