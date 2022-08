Freelance com : soutenu par une dynamique de croissance

Freelance.com a enregistré sur le 2ème trimestre un chiffre d’affaires de 201,5 millions d'euros, en progression de 77,9% par rapport au même trimestre de l’exercice 2021. Cette évolution est portée à la fois par la poursuite d’une excellente dynamique sur le périmètre historique et par l’intégration d’Helvetic Payroll. La plateforme de recrutement pour consultants signe à cette occasion un 26ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires, dont 20 supérieurs à 20%.



En France, le chiffre d'affaires de Freelance.com progresse de 31,5% sur le seul second trimestre 2022 pour s'établir à 129,1 millions d'euros (contre 98,2 millions d'euros au 2ème trimestre 2021).





Côté perspectives, le groupe entend poursuivre sa stratégie, basée notamment sur l'intégration des dernières acquisitions en France comme à l'international et la poursuite d'actions favorisant les synergies commerciales.



Dans ce contexte positif, et malgré la prudence qu'impose l'environnement macroéconomique actuel, Freelance.com "confirme ses objectifs de croissance à court et moyen terme, avec une croissance à 2 chiffres du chiffre d'affaires en 2022, qui devrait se rapprocher des 800 millions d'euros, et atteindre le cap du milliard d'euros à l'horizon 2025", précise un communiqué de presse.