Freelance.com : un nouvel exercice de forte croissance

Freelance.com gagne 4,9% mardi, à 7,54 euros par action, au lendemain d'un point d'activité des plus satisfaisants. La société de placement de consultants a en effet réalisé un chiffre d'affaires de 502,4 millions d'euros en 2021, en croissance de 55% (dont +24% en organique), alors que les analystes de Midcap partners espéraient 490,4 millions. Il a représenté 178 millions d'euros rien qu'au quatrième trimestre, soit un bond de 67%.



"Cette forte progression résulte à la fois de la qualité de la dynamique commerciale (+31% de croissance organique) et de l'intégration d'Helvetic Payroll, société suisse récemment acquise et consolidée dans les comptes du groupe depuis le 1er novembre 2021", a expliqué Freelance.com.



En France, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 406,5 millions d'euros sur l'année 2021, en croissance de 49% par rapport à 2020, représentant ainsi 81% du total consolidé du groupe. A l'international, l'activité est en hausse de 85% à 96 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires pro forma, comptabilisant l'intégralité de l'activité sur 12 mois de l'ensemble du périmètre, ressort à 671 millions d'euros, soit le double du chiffre d'affaires publié en 2020 et un niveau supérieur aux prévisions communiquées précédemment (entre 620 et 640 millions d'euros). Il s'établit également au-dessus des attentes de Midcap Partners (649,7 millions d'euros).



"La dynamique observée tout au long de l'exercice 2021, l'orientation favorable des sous-jacents d'activité, l'intégration en année pleine des offres et compétences issues des opérations de croissance externe rendent Freelance.com confiant dans son objectif de réaliser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres en 2022", indique le groupe, qui a aussi confirmé son ambition d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025.



Suite à cette publication meilleure qu'attendu, Midcap a mis à jour ses prévisions pour l'année 2022. L'analyste vise désormais un chiffre d'affaires de 786,8 millions d'euros (+57%), contre 755,8 millions d'euros (+54%) précédemment, impliquant une croissance organique de 16%. Il a ainsi relevé son objectif de cours de 9,4 à 9,9 euros et réitéré sa "forte recommandation" à l'Achat.