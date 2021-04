Résultats 2020 :

Croissance significative du résultat en 2020

La complémentarité des activités, des équipes et des compétences d'inop's et du groupe freelance.com ont permis une intégration progressive réussie tout au long du second semestre 2020 avec un effet très positif sur la relation client ou sur les contrats en cours.

L'EBITDA consolidé s'est élevé à 10,1 M€, contre 8,2 M€ en 2019, en progression de 23% et à 11,3 M€ en pro forma. Après déduction de l'amortissement des développements informatiques initiés depuis 2018, le résultat d'exploitation consolidé s'est établi à 8,9 M€, (7,8 M€ en 2019) en progression de +14%.

Après prise en compte de l'impôt sur les résultats et de la participation, le résultat net part du groupe s'est établi à 8,8 M€ en 2020 (9,5 M€ en pro forma), contre un bénéfice de 5,9 M€ un an plus tôt (+49%).

Malgré la crise économique et sanitaire le marché du recours aux talents externes reste particulièrement porteur et la demande de prestation de services d'expertises est restée soutenue en 2020. Dans ce contexte inédit le groupe a non seulement maintenu sa stratégie de développement mais également renforcé ses investissements, tout en continuant à faire progresser son résultat d'exploitation et son résultat net avec une croissance à deux chiffres.

Une structure financière solide

Au 31 décembre 2020, le groupe freelance.com bénéficiait d'une structure bilantielle solide avec des capitaux propres renforcés à 48,9 M€.

A fin 2020, la trésorerie disponible de freelance.com s'établissait à 53,3 M€, pour des dettes financières de 38,5 M€. Par prudence, freelance.com a fait appel à 26,7 M€ de PGE qui sont restés en trésorerie en fin d'exercice et seront remboursés pour partie en 2021.

Au 31 décembre 2020, freelance.com bénéficiait ainsi d'une trésorerie nette de 15,1 M€ stable par rapport à fin 2019 malgré la prise de participation majoritaire au capital d'inop's.